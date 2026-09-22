特朗普聯大演說料自詡雙贏 為伊朗戰爭辯護
撰文：韓學敏
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（9月22日）在聯合國大會演說，法媒預料其將宣稱美國在戰場與締造和平兩方面同時取勝，並為陷入僵局的伊朗戰爭辯護。
據法媒21日報道，特朗普料重彈美國是全球最炙手可熱國家之類論調，並為伊朗戰爭開脫；伊朗戰事迄今未達成白宮目標，霍爾木茲海峽遭封鎖更造成廣泛經濟損失。特朗普亦可能推銷結束加沙衝突的工作，並拉攏更多阿拉伯國家加入亞伯拉罕協議。
國際危機組織（International Crisis Group）表示，無人能預料特朗普會說甚麼，其演講撰稿人也不例外；今年料出現他一面宣揚和平政績、一面為海外軍事行動辯護的局面。特朗普長年抨擊聯合國及秘書長古特雷斯（António Guterres），去年更指扶手梯停運、提字器故障屬蓄意破壞。
演說之外，特朗普將分別會見英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、日本首相高市早苗及委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。美國周二亦將簽署格陵蘭安全協議；按慣例，巴西總統盧拉（Lula）先於特朗普發言，他已表明會要求對方勿干預巴西大選。
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