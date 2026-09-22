颱風杜鵑侵襲日本增至4死6失蹤　成田機場一度近4000人滯留

日本關東地區9月21日遭颱風杜鵑吹襲，千葉及神奈川縣發生多宗山泥傾瀉，至造成4死6人失蹤，該2個縣已要求出動自衛隊協助救災。颱風亦導致交通大受影響，JR東日本連接成田機場至千葉站的成田線22日全日停駛，成田機場一度有大約4000人滯留。



颱風杜鵑9月21日吹襲日本關東地區，成田機場對外交通大受影響，大批旅客被迫滯留。（FNN 截圖）

富士新聞網（FNN）及《每日新聞》等傳媒22日報道，成田機場在21日有最多4000人滯留，是繼8月的暴雨後，再次發生大批旅客被困成田機場事件。有受影響旅客表示，原本乘坐的航空取消，於是想返回東京，但卻遇到鐵路服務暫停的困境。

另一批旅客則稱，機場方面派發睡袋、食水和零食，總算可以解決燃眉之急。

目前滯留旅客人數有減少迹象，但關東地區的鐵路交通仍大受影響，成田線、內房、外房、久留里、鹿島線等路線停駛；京成Sky Access線、京急、都營淺草線等班次延誤。

報道提到，神奈川縣橫須賀市長井有住宅遭山泥湧入，造成一名64歲婦人身亡；同一地區亦有住宅發生同類事件，一對70多歲夫婦下落不明。千葉縣袖浦市有一名51歲男子在操縱挖土機重開道路期間，連人帶車遭山泥活埋，救出送院後證實不治。

東京電力電網的數據顯示，截至22日早上11時半，千葉縣有超過4.6萬戶停電。