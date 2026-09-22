沒有其他行程做鋪墊　習近平專程訪美前所未有

中國外交部9月21日正式官宣中國國家主席習近平將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。 此次官宣和以往最大的不同是中國外交部只宣佈了習近平對美國的國事訪問行程。

公開資料顯示，習近平2013年當選中國國家主席後曾先後五次到訪美國。其中2015年的訪問是國事訪問，當時中國外交部發言人的原話是「應美利堅合眾國總統奧巴馬邀請，國家主席習近平將於9月22日至25日對美國進行國事訪問。應聯合國秘書長潘基文邀請，國家主席習近平將於9月26日至28日赴紐約聯合國總部出席聯合國成立70周年系列峰會。」

根據《聯合國大會議事規則》，每年9月都是聯合國大會（UN General Assembly）的開幕和常規會期。每年都有不少國家領導人前往紐約出席聯合國大會，今年的聯合國大會高級別一般性辯論周，美國總統特朗普（Donald Trump）、巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、日本首相高市早苗、韓國總統李在明、越南國家主席蘇林等都會前往。

但是習近平今年赴美國，只有單獨的訪美行程，截至筆者發稿並未見中國官方官宣其有聯合國大會行程。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左二）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右一）討論園內的一棵古樹。（Reuters）

除了2015年對美國國事訪問外，習近平在2013年、2016年、2017年、2023年四次前往美國。

習近平2013年6月前往美國同時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）進行莊園會晤，當時2013年5月中國外交部先是宣佈了習近平2013年5月31日至6月6日國事訪問特立尼達和多巴哥、哥斯達黎加、墨西哥三國，然後才宣佈習近平2013年6月7日至8日在加州同奧巴馬舉行會晤。

整個的基調是習近平前往美國並不是專門為了同奧巴馬進行會晤，而是在對三國進行了國事訪問之後順便前往了美國。

2017年4月習近平赴美同特朗普在美國海湖莊園舉行首腦會談。（路透社）

2016年3月31日至4月1日習近平前往美國參加第四屆核安全峰會。但是赴美之前，他2016年3月28日至30日對捷克進行國事訪問。

2017年4月，習近平前往美國同特朗普進行海湖莊園會晤。當時2017年3月中國外交部宣示稱習近平將於2017年4月4日至6日對芬蘭進行國事訪問，並於2017年4月6日至7日在海湖莊園同特朗普舉行會晤。也就是說習近平前往美國同特朗普進行莊園會晤並非是單獨行程，而是在對芬蘭盡心國事訪問之後的行程。

分別在2013年、2016年、2017年，習近平兩次赴美同美國總統進行莊園會晤，一次赴美參加會議，都不是正式的訪美行程，但是其重要性不言而喻，中國官方將其包裝成習近平諸多外事行程的一環，是為了不顯得過於重視美國，這背後是國家尊嚴在外交行程上的映射。

當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同時任美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

2023年11月習近平赴三藩市出席APEC領導人非正式會議，並在斐洛裏莊園（Filoli）同時任美國總統拜登（Joe Biden）舉行中美元首會晤。當時2023年11月中國外交部發布的消息是「應美國總統拜登邀請，國家主席習近平將於11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。」

這一次，中國官方在宣佈時先說的是中美元首會晤，然後才說習近平參加APEC會議。將中美放在前，將參加國際會議放在後，是和以往都不同的表態。

而銜接到此次習近平對美國進行國事訪問。中國官方直接宣佈行程是對美國國事訪問，既沒有訪問其他國家做鋪墊，也沒有還需參加其他的國際會議做陪襯，行程的目的性很強，單一性非常突出。這是2013年習近平擔任國家主席以來，中國領導人訪美從未有過的安排。

這背後是一個強大的中國，已經不需要欲蓋彌彰。當不少國家的領導人齊聚紐約參加聯合國大會的時候，中國國家主席赴美的行程是訪美，而不是參加聯大會議。重視美國不遮掩，願意同美國搞好關係的誠意盡顯。

習近平此次訪問是對美國總統特朗普今年5月訪華的回訪。習近平沒有其他的行程安排，專程回訪。這是真正的中美平等交流的開始。中國要讓美國感受到中國的獨一份尊重，讓世界各國看看中美彼此重視的良好互訪。此時此刻，中國根本無需刻意掩蓋什麼，大國自信真正彰顯。