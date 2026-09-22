德國福士汽車發布最新盈利預警　15年來首次被剔出歐洲藍籌指數

受電動車轉型、關稅等多重問題夾擊，德國福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）再次發布盈利預警，並15年來首次被剔出歐洲斯托克50指數（Euro Stoxx 50），取而代之的是受益於AI熱潮的芬蘭公司諾基亞（Nokia）。



美媒CNBC報道，在周一（9月22日）上午的交易中，福士汽車股價下跌0.5%。此前，該公司將預期的銷售回報率從原先的4%至5.5%下調至1%。公司將此歸咎於其持有的保時捷（Porsche）大量股份相關的減損損失、市場環境的「進一步惡化」以及重組費用。

該公司表示，「市場需求向純電動車加速轉移……將導致業績表現不及最初預期，尤其是對於奧迪（Audi）和福士乘用車（Volkswagen Passenger Cars）品牌而言。」

2026年3月4日，德國漢諾威，福士（Volkswagen）商用車舉辦的媒體參觀活動中，福士汽車的標誌出現在一輛車上。（Reuters）

儘管該公司本月稍早批准一項大規模重組與精簡計劃的下一階段——該計劃將裁減10萬個工作崗位，以應對利潤下滑、中國競爭對手的挑戰、關稅問題以及向電動車轉型的壓力，但股價仍未能止跌。福士汽車股價今年已累計下跌27.5%，目前處於2010年以來的最低水準附近。

而福士汽車被移出歐元區斯托克50指數亦反映歐洲汽車產業目前面臨的困境。近年來，該行業飽受成本上升、全球競爭加劇，以及難以滿足消費者對電動車和混合動力汽車快速變化的需求等問題的衝擊。