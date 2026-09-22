土耳其高中校外發生槍擊　至少8傷　槍手落網襲擊動機不明

土耳其廣播公司NTV報道，土耳其西部馬尼薩省（Manisa）一名學生9月22日（周二）在高中校門外開槍，造成至少8名其他學生受傷。NTV稱，傷者有兩人情況危急。當地省長辦公室表示，攻擊者已被捕。目前尚不清楚襲擊動機。



該辦公室在社交平台X上表示，「上午7點59分，接到關於圖爾古特盧區（Turgutlu）Inci Uzmez安納托利亞職業技術高中附近發生槍擊事件的報告。」

網絡上發布的圖片和影片顯示，一名男子手持步槍在學校附近的街道上行走，隨後又見他沿着原路跑回來。

4月發生的另兩宗致命校園槍擊案曾在土耳其引發公憤，促使官員們針對2026-2027學年推出包括更嚴格槍枝管制在內的新保全措施。在此之前，該國並無此類攻擊事件的先例。

副總統耶爾馬茲（Cevdet Yilmaz）表示，內政部長奇夫特奇（Mustafa Ciftci）和教育部長泰金（Yusuf Tekin）將前往馬尼薩進行視察。