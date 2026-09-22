卡拉斯：紅海護航須增逾10艘軍艦 歐盟爭延續對俄制裁
撰文：韓學敏
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歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟在紅海保護航運的軍事任務須增至逾10艘軍艦，並強調針對俄羅斯的制裁必須延續。
據路透社9月21日報道，卡拉斯在紐約對記者稱，保衛紅海的阿斯皮德斯（Aspides）任務2024年啟動時已指明至少需10艘艦艇對抗胡塞武裝襲擊，如今形勢更嚴峻，區內卻只有6艘軍艦。她已於9月19日致函27個成員國要求增加貢獻，並指意大利已不等歐盟回應，自行派艦。
卡拉斯在歐盟外長會後重申制裁是回應俄羅斯戰爭的核心支柱，她表示，官員的目標是盡快結束關於延長對俄羅斯制裁的談判，並迅速落實制裁延期。
與此同時，俄軍沿1200公里戰線持續攻擊，烏克蘭地區官員稱至少5人死亡；烏方指俄軍通宵轟炸扎波羅熱，另有5人受傷。聯合國調查委員會警告，雙方加劇攻擊基建，令數百萬過冬平民遭受供暖中斷。
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