美國藥企積極遊說政府 力保留對華百億交易
撰文：林嘉敏
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據《華爾街日報》9月21日報道，輝瑞（Pfizer）、默克（Merck) 和禮來（Eli Lilly）等美國大型製藥企業一直積極遊說特朗普政府，希望財政部正在制定的新規能保留與中國新藥物的合作交易。
美國2025年生效的《全面對外投資國家安全法》（Comprehensive Outbound Investment National Security Act，簡稱COINS），要求對涉敏感技術的對華投資開展審查。報道指，美國財政部也正在細化相關監管規則，暫未將醫藥行業納入嚴管範圍，目前儘針對人工智能和半導體技術等。
報道指，部分議員指控中美生物科技領域的交易將威脅美國藥業和國家安全，因而試圖打擊相關合作。而美國藥企則表示，對華合作可補充研發管線，彌補專利到期帶來的收入缺口，並反駁指一昧限制將導致「無法維持全球領導地位」。
據製藥情報公司Norstella統計，截至8月5日，中國藥廠已與境外企業簽下逾110項交易，預付款合計62億美元（約486億港元），已超過2025年全年價值56億美元（約439億港元）的交易。
美國財政部需要再每年3月前敲定相關規定，與此同時，美國藥企高層認為，即將登場的習特會將影響美國政府對中國生物技術的限制程度。
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