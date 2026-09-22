美國藥企積極遊說政府　力保留對華百億交易

據《華爾街日報》9月21日報道，輝瑞（Pfizer）、默克（Merck) 和禮來（Eli Lilly）等美國大型製藥企業一直積極遊說特朗普政府，希望財政部正在制定的新規能保留與中國新藥物的合作交易。



美國2025年生效的《全面對外投資國家安全法》（Comprehensive Outbound Investment National Security Act，簡稱COINS），要求對涉敏感技術的對華投資開展審查。報道指，美國財政部也正在細化相關監管規則，暫未將醫藥行業納入嚴管範圍，目前儘針對人工智能和半導體技術等。

中國生物製藥企業信達生物和全球製藥巨頭輝瑞簽署一項總額最高達105億美元的全球合作協議。（微博）

報道指，部分議員指控中美生物科技領域的交易將威脅美國藥業和國家安全，因而試圖打擊相關合作。而美國藥企則表示，對華合作可補充研發管線，彌補專利到期帶來的收入缺口，並反駁指一昧限制將導致「無法維持全球領導地位」。

據製藥情報公司Norstella統計，截至8月5日，中國藥廠已與境外企業簽下逾110項交易，預付款合計62億美元（約486億港元），已超過2025年全年價值56億美元（約439億港元）的交易。

美國財政部需要再每年3月前敲定相關規定，與此同時，美國藥企高層認為，即將登場的習特會將影響美國政府對中國生物技術的限制程度。