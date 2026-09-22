習特會前夕　美軍儀仗隊連日密鑼緊鼓在白宮為歡迎儀式綵排｜有片

中國國家主席習近平將於當地時間9月23日（周三）對美國進行國事訪問。據美國媒體記者報道，華盛頓正為習近平到訪進行準備工作。網上影片和照片可見，美軍儀仗隊連日在白宮為歡迎儀式進行密集綵排。



美國記者拍下美軍在白宮為習近平的歡迎儀式綵排：

據《南華早報》報道，白宮24日（周四）將為習近平舉行「大陣仗」的歡迎儀式。

美軍各軍種共479名官兵組成儀仗隊，沿白宮南側車道列隊，現場並展示美中兩國國旗。習近平夫婦抵達時，美國陸軍號角隊將在南門廊奏響迎賓號角，由總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與梅拉尼婭（Melania Trump）親自迎接習近平與夫人彭麗媛。

霍士新聞記者拍到美軍儀仗隊在白宮為習近平的歡迎儀式綵排：

霍士新聞的記者Lucas Tomlinson 9月16日在社交平台上發布一段影片，可以看見來自各個軍種的軍人身穿禮服列隊站立。

有評論認為，這次綵排與特朗普5月14日訪問北京時​​受到的歡迎儀式如出一轍。當時，中國在人民大會堂東門外的廣場上舉行了隆重的歡迎儀式，解放軍儀仗隊列隊檢閱。

特朗普其後接受霍士新聞訪問時稱讚中國軍隊的步操「令人難以置信」。特朗普指：「我們受到了非常熱情的歡迎，今天真是美好的一天。」

Newsmaxx記者Alana Austin 9月17日在社交平台發布影片，同樣可以看見大批美軍軍人在白宮為歡迎儀式進行綵排。

而路透社拍到的照片可見，有手持美國及中國國旗的軍人站在白宮外，為歡迎儀式進行演練。