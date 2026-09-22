特朗普親自操刀打造「世紀接待」：史無前例最高規格迎習近平訪美

隨着中國國家主席習近平即將於9月23日至25日對美國展開國事訪問，華盛頓正全力準備迎來近年中美外交史上前所未有的規格最高、排場最為隆重的接待儀式。

據白宮消息人士透露，為了這場舉世矚目的會晤，美國總統特朗普（Donald Trump）在今年5月結束訪華行程後，便立即親自下令並全程督導接待方案的制定。期間，特朗普數度否決了幕僚提交的常規草案，並在個人社交媒體上密集發布先前訪華的照片，藉此向美方團隊明確示範——美方必須以「史無前例、前所未有」的最高禮遇回饋中國貴賓。

這場外交大戲的背後，是一場跨越華盛頓四大核心政軍部門的精密聯動。消息人士說，方案由特朗普本人給出總體戰略定調，隨後由包含國家安全會議（National Security Council, NSC）、白宮社交秘書辦公室（White House Social Office）與白宮先遣辦公室（Presidential Advance Office）在內的白宮幕僚團隊確定名單與規格；美國國務院禮賓司（Office of the Chief of Protocol）對接外交禮儀；甚至國防部非常罕見的深度介入外交禮儀活動中，並動員海空軍與儀仗隊；美國特勤局（U.S. Secret Service）則以最高規格全權負責安全維護。

白宮為迎接習近平主席的訪問進行綵排。（網絡圖片）

破格禮遇：史無前例的最高軍禮與戰機飛越

白宮公布的完整接待方案顯示，特朗普將打破常規，親赴安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）迎接習近平與夫人彭麗媛。在美國外交慣例中，自甘迺迪（John F. Kennedy）總統時期修改了外國領導人接待禮儀、規定美國總統原則上僅在白宮接見外賓以來，總統親赴機場接機便極為罕見。

特朗普此次親自前往機場舷梯迎候，不僅是他本人任內首次在華府親自前往機場舷梯迎接外國元首，在中美建交以來的歷史中更是前所未有的第一次，無疑是美方打破數十年外交慣例的破格之舉。

除此之外，美方更在歡迎儀式與外交安排中寫下了多項前所未有的紀錄。

在軍事禮儀方面，美方創下了兩項首創級的打破慣例安排。首先是479名美軍各軍種人員列隊參閲。在白宮外交接待史上，常規的全軍禮歡迎儀式通常維持在200至300人的標準編制，「479人」這個精確數字是首次出現，也是專門為此次訪問量身定製的技術編制極限。

這不僅因為近年新成立的太空軍（Space Force）代表首次以全編制形式與陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊及海岸防衛隊一同亮相，達到六大軍種的完美對稱；更因為美軍破天荒地將數個平日極少同台的精鋭禮儀單位——包括美國陸軍禮儀號角隊、海軍陸戰隊軍樂團、海軍陸戰隊無聲操槍排、陸軍「老衛隊」橫笛與鼓樂團以及海軍陸戰隊鼓號樂隊——進行了極限迭加。

其次，儀式壓軸由一架B-2隱形轟炸機與四架F-22戰鬥機組成編隊飛越白宮上空。將戰略轟炸機與主力匿蹤戰機的空中分列式（Flyover）直接搬到華盛頓特區及白宮南草坪正上空，在白宮國事訪問歷史中同樣完全沒有先例。

此前美軍僅在2025年8月阿拉斯加的軍事基地會晤中安排過類似的飛越，但本次在政治心臟及管制嚴格的華盛頓上空重現這一幕，無疑將戰略展示與最高禮遇推向了極致。

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）。（Reuters）

破格上演「雙人約會」：

梅拉尼婭打破慣例全程主導夫人外交

更令人矚的是第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）在此次接待中展現出的破格姿態。在以往的外交慣例與外界的長期印象中，梅拉妮亞一向以低調、重視私人隱私著稱，經常缺席非核心的外交場合。

然而，此次她打破了以往刻意保持距離的個人風格，做到全程深度參與並如影隨形地陪同彭麗媛女士，白宮資深官員甚至將兩國元首夫婦的互動形容為一場外交上的「雙人約會」（Double Date）。梅拉妮亞不僅親自擔綱「文化外交」的第一主角，由第一夫人辦公室（Office of the First Lady）主導官方發布，更於24日親自陪同彭麗媛前往史密森尼國立亞洲藝術博物館（Smithsonian National Museum of Asian Art）觀展，並於25日在白宮紅廳（Red Room）及私人生活區安排茶敘。

這種積極且高密度的「夫人外交」，在其執政生涯中是前所未有的。這既源於她在2017年海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤及北京「國事訪問＋」（State Visit Plus）期間與彭麗媛建立的深厚私人情誼，也是美方整體超規格接待戰略中極具柔性力量的一環。

此外，24日晚間在白宮東廳（East Room）舉行的國事晚宴同樣盛況空前地集結了全美頂尖勢力。為呼應近期兩國達成的科技對話機制，特朗普親自邀請了輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）以及Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）等科技與商界巨頭集體出席，財政部長貝森特（Scott Bessent）等內閣重臣亦全員到齊。

25日談判結束後，兩國元首伉儷還將共同前往美國國家檔案館（National Archives），參觀包括《獨立宣言》與《美國憲法》在內的中美關係及美國立國曆史文獻。這項極為罕見的安排，意在傳遞出即便制度不同，大國仍可在歷史與規則框架下尋求建設性戰略穩定的政治信號。

2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京展開其對中國的國事訪問。白宮其後發表影片總結特朗普的首日行程，包括他前往人民大會堂與國家主席習近平舉行會晤。影片以「美國重返世界舞台」為題，配上扣人心絃的音樂，猶如一齣荷理活大片。（X@WhiteHouse）

深度解讀：特朗普「外交求愛」背後的戰略考慮

分析人士指出，自習近平於2013年擔任中國國家主席以來，此前僅在2015年9月對美國進行過一次國事訪問，其餘多次踏上美國土地均為多邊峰會或莊園會晤。此次2026年9月的訪問，是其13年主席任期內的第二次正式國事訪問，也是中美元首罕見地在半年之內實現互訪（特朗普於2026年5月訪華）。

特朗普之所以親自操刀並將接待規格「拉到最滿」，背後存在三重核心戰略邏輯：

第一是禮尚往來的對等原則。中方在2017年及2026年5月，曾先後以故宮茶敘、全軍樂團及三軍儀仗隊的「國事訪問＋」規格接待特朗普。極度重視外交排場與個人面子的特朗普，必須透過親自接機與華盛頓上空的轟炸機編隊，完成一次強烈的政治回禮。

第二是「外交求愛」與硬核談判的戰略平衡。當前中美在關稅、人工智能技術限制、稀土供應鏈及地緣政治等議題上的談判極其艱鉅。特朗普希望在閉門碰撞之前，先給予中方最高尊榮，透過梅拉妮亞與彭麗媛的柔性外交以及軍事尊榮建立融洽的私人氣氛，從而為後續的利益妥協創造空間。

第三是個人風格與大國戰略穩定的結合。特朗普偏好「世紀同框」的宏大歷史敘事，透過集結科技巨頭與頂尖軍事力量，既滿足了其個人執政風格，也向全球宣示：在國際局勢動盪的2026年，美中兩國元首正透過最高規格的直接對話，為全球政治與經濟注入關鍵的戰略穩定性。