馬來西亞首相安華抵上海展開訪華行程　將晤李強並赴2場大型活動

據馬新社（Bernama）報道，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）周二（9月22日）抵達上海，展開為期三天的工作訪華行程。這是自安華2022年上任以來第四次訪華，旨在加深雙邊經貿關係，拓展數碼貿易、技術人才培育等領域合作。



據報道，安華隨行人員包括馬來西亞投資、貿易及工業部長Datuk Seri Johari Abdul Ghani和內政部長Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail，在22日下午抵達上海虹橋國際機場時，受到中馬兩國駐外官員及上海市政府代表迎接。

安華本次行程聚焦多項活動，包括將與中國國務院總理李強舉行雙邊高層會晤、出席第48屆世界技能大賽開幕禮以及第五屆全球數字貿易博覽會啟動儀式。

2025年10月28日，第28屆東盟-中國領導人會議在馬來西亞吉隆坡舉行。東盟輪任主席、馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim，右一） 與中國國務院總理李強（左一）共同見證東盟與中國簽署《東盟-中國自由區貿易3.0升級版》的簽署儀式。（Reuters）

此外，安華將會晤中國工商界代表，介紹馬來西亞數據中心、AI、半導體、新能源等領域投資機會，吸納優質外資。

報道指，中國已連續17年成為馬來西亞最大交易夥伴，今年前8個月雙邊貿易額達1138.2億美元（約8927億港元）。