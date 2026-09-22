馬來西亞首相安華抵上海展開訪華行程 將晤李強並赴2場大型活動
撰文：林嘉敏
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據馬新社（Bernama）報道，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）周二（9月22日）抵達上海，展開為期三天的工作訪華行程。這是自安華2022年上任以來第四次訪華，旨在加深雙邊經貿關係，拓展數碼貿易、技術人才培育等領域合作。
據報道，安華隨行人員包括馬來西亞投資、貿易及工業部長Datuk Seri Johari Abdul Ghani和內政部長Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail，在22日下午抵達上海虹橋國際機場時，受到中馬兩國駐外官員及上海市政府代表迎接。
安華本次行程聚焦多項活動，包括將與中國國務院總理李強舉行雙邊高層會晤、出席第48屆世界技能大賽開幕禮以及第五屆全球數字貿易博覽會啟動儀式。
此外，安華將會晤中國工商界代表，介紹馬來西亞數據中心、AI、半導體、新能源等領域投資機會，吸納優質外資。
報道指，中國已連續17年成為馬來西亞最大交易夥伴，今年前8個月雙邊貿易額達1138.2億美元（約8927億港元）。
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