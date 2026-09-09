馬來西亞中國富商遭「全家捆綁式」洗劫　5匪持刀闖豪宅搶掠560萬

馬來西亞吉隆玻一名中國富商的豪宅單位9月7日遭5名匪徒闖入，將包括屋主家人、私人保鏢、司機及廚師在內的所有人捆綁，並帶走價值高達291萬令吉（約560萬港元）的現金、名錶及珠寶等財物。



馬媒報道，吉隆玻旺沙瑪珠警區主任安納斯蘇萊曼（Anas bin Suleiman）發星期二晚間發文告說，警方周一下午5時31分接到一名28歲中國公民報案，稱其位於吉隆玻安邦路Pavilion Embassy的公寓單位內發生搶劫案。

文告指，案發於當日下午2時至3時之間，初步調查發現，數名蒙面、戴手套、持刀的男子闖入住宅。匪徒在搶劫期間，還破壞受害者的手機和拿走受害者的護照。警方已經援引刑事法典結夥持械搶劫條文調查此案。

由於匪徒手持長刀等武器闖入時，屋內人士擔心受傷而不敢反抗。匪徒迅速控制眾人，用塑膠束帶捆綁他們的手腳，並用膠帶封住部分人的嘴巴。隨後，匪徒進入多個房間搜刮，搶走現金和奢侈品。

至於28歲的保鏢兼司機當時正在廁所如廁，他因聽見屋外傳來狗吠聲，步出廁所查看時隨即遭歹徒以刀架頸制服，雙手遭束帶綑綁後被押至另一房間，已發現屋內其他人早已全數落入匪徒掌控之中；而他最終趁歹徒離去後通報警方。

報道指，被搶的財物包括有21萬令吉現金（約40萬港元）、價值約5萬令吉（約9.7萬港元）的翡翠玉石、一枚價值約65萬令吉（約126萬港元）的百達翡麗（Patek Philippe）手錶、一枚價值約180萬令吉（約349萬港元）的理查米爾（Richard Mille）手錶、兩條價值約20萬令吉（約39萬港元）的白金項鍊，以及一個價值約27萬令吉（約52萬港元）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手鐲。