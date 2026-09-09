馬來西亞中國富商遭「全家捆綁式」洗劫 5匪持刀闖豪宅搶掠560萬
撰文：羅保熙
出版：更新：
馬來西亞吉隆玻一名中國富商的豪宅單位9月7日遭5名匪徒闖入，將包括屋主家人、私人保鏢、司機及廚師在內的所有人捆綁，並帶走價值高達291萬令吉（約560萬港元）的現金、名錶及珠寶等財物。
馬媒報道，吉隆玻旺沙瑪珠警區主任安納斯蘇萊曼（Anas bin Suleiman）發星期二晚間發文告說，警方周一下午5時31分接到一名28歲中國公民報案，稱其位於吉隆玻安邦路Pavilion Embassy的公寓單位內發生搶劫案。
文告指，案發於當日下午2時至3時之間，初步調查發現，數名蒙面、戴手套、持刀的男子闖入住宅。匪徒在搶劫期間，還破壞受害者的手機和拿走受害者的護照。警方已經援引刑事法典結夥持械搶劫條文調查此案。
由於匪徒手持長刀等武器闖入時，屋內人士擔心受傷而不敢反抗。匪徒迅速控制眾人，用塑膠束帶捆綁他們的手腳，並用膠帶封住部分人的嘴巴。隨後，匪徒進入多個房間搜刮，搶走現金和奢侈品。
至於28歲的保鏢兼司機當時正在廁所如廁，他因聽見屋外傳來狗吠聲，步出廁所查看時隨即遭歹徒以刀架頸制服，雙手遭束帶綑綁後被押至另一房間，已發現屋內其他人早已全數落入匪徒掌控之中；而他最終趁歹徒離去後通報警方。
報道指，被搶的財物包括有21萬令吉現金（約40萬港元）、價值約5萬令吉（約9.7萬港元）的翡翠玉石、一枚價值約65萬令吉（約126萬港元）的百達翡麗（Patek Philippe）手錶、一枚價值約180萬令吉（約349萬港元）的理查米爾（Richard Mille）手錶、兩條價值約20萬令吉（約39萬港元）的白金項鍊，以及一個價值約27萬令吉（約52萬港元）的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）手鐲。
美媒：馬來西亞無視美國警告 傾向用華為晶片作為主權AI項目硬件印尼野火毒煙席捲東南亞 飄至馬來西亞菲律賓等地馬來西亞首相安華受訪強調台灣是中國一部份 北京表示讚賞馬來西亞16歲少女遭師弟狂刺殞命 少年今受審面臨40年囚