ShinyHunters稱入侵FBI　竊大量前任現任職員資料

黑客組織ShinyHunters於9月22日聲稱入侵美國聯邦調查局（FBI），竊取大量現任及前任FBI員工的資料。FBI未回應。



路透社報道，ShinyHunters在其暗網網站及與路透社的網上對話中表示，今次行動是報復FBI於2026年5月發布公告，詳述該組織的作案手法並建議目標不要支付贖金。該組織稱，竊取的資料涵蓋「幾乎所有FBI探員，以及向FBI求職的人」。

2026年7月1日，聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在美國華盛頓特區司法部參加新聞發布會。（Reuters）

為證明行動，ShinyHunters提供一張據稱是FBI招聘網站被塗鴉的截圖，以及一小部分被竊資料樣本。路透社無法核實截圖真偽，但該招聘網站近日似乎出現中斷，22日更有訊息稱該網站及FBI「特別探員申請入口」目前無法使用。

路透社將部分疑似被竊FBI人員資料中的姓名、郵寄地址及社會安全號碼，與信用局紀錄及暗網情報公司District 4 Labs保存的先前外洩資料比對，在至少9宗個案中發現細節吻合。但路透社無法確定資料來源，或是否如黑客所稱從FBI內部系統竊取。