馬克龍最後一次聯大發言　批評特朗普政府吹噓加沙和平言論

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在聯合國發表卸任前的最後一次演講時，嚴厲駁斥美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於加沙地帶已實現和平的言論。



路透社報道，馬克龍周二（9月22日）在紐約聯合國大會說，世界正在目睹一幕令所有人蒙羞的景象。

馬克龍說：「一年前，就在這個大廳裏，大約只有十幾個國家承認了巴勒斯坦。我聽到一些人冷嘲熱諷地說，『承認不過是一紙空文，面對現實吧』。」他一邊說着，一邊用拳頭重重地捶了捶講台。

圖為2026年9月22日，法國總統馬克龍最後一次在聯合國大會上發表演說。（Reuters）

「但是，面對加沙地帶局勢，如果我們繼續無所作為，我們還有何公信力可言？有些人吹噓所謂的和平，但這種『和平』連一條人道主義通道都沒有打通。難道我們要袖手旁觀，任由這令所有人蒙羞的慘狀持續上演？」

面對馬克龍在聯大對特朗普加沙和平「功績」的拆台，美國國務院迅速在X平台貼文回擊。貼文引用特朗普的話，極力誇讚聯合國安理會一致通過「20點加沙和平計劃」以及「和平委員會」的成立，並形容這一成果「棒極了」。

針對馬克龍的批評，白宮發言人凱利（Anna Kelly）說：「特朗普總統結束了以色列與哈馬斯之間的戰爭，解救所有在世人質，將遇難者遺體交回給他們的親人，目前正在主導落實』20點加沙和平計劃』』。當別人還在空談時，我們的總統選擇迎難而上。沒有人為中東的和平與穩定做得更多。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

