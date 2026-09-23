財務披露曝光　路透社：特朗普7月買賣SpaceX股票

美國總統特朗普（Donald Trump）7月買入並賣出全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX的股票。路透社9月22日引述最新財務披露顯示，他當月進行超過1,000筆交易。



路透社報道，根據特朗普9月8日簽署的財務披露，他7月10日買入價值15,001至50,000美元的SpaceX股票，7月17日賣出1,001至15,000美元。SpaceX於6月12日進行美國史上最大IPO，估值1.77萬億美元。路透社此前報道，特朗普6月已買入SpaceX股票。

2026年9月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國加斯托尼亞市（Gastonia）機場，為共和黨參議員候選人Michael Whatley舉行的支持集會發表演說。（Reuters）

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）此前表示，第三方金融機構獨立管理總統的投資組合，複製「Schwab 1000」等指數。

SpaceX是美國軍事承包商，經常尋求聯邦機構批准。政府道德辦公室（Office of Government Ethics）22日在網站發布該表格。由於聯邦官員以區間申報資產，無法確定特朗普投資的精確金額。