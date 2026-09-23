特朗普：美伊代表晤3小時富成效　伊媒：伊外長轉達重開霍峽條件

聯合國大會在紐約舉行期間， 美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月22日表示，美國官員當日與伊朗代表團進行了3個小時會晤，形容富有成效。他同日在聯合國大會開幕致辭時稱，美國可以快速摧毀伊朗，但不排除雙方在11月美國國會中期選舉後，有可能達成結束戰事的協議。



伊朗國營傳媒報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）當日與威特科夫會面，傳達德黑蘭方面關於重開霍爾木茲海峽的條件，包括立即解除海上封鎖、解凍所有伊朗資產，以及結束地區所有戰線的衝突。



2026年9月22日，聯合國大會在紐約舉行期間，美國總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

特朗普與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）時稱，美伊代表會談3小時，富有成效，雙方已安排在「不久的將來」再度會晤。雖然他指會談非常順利，但也語帶警告地稱，「無法想像伊朗為什麼不想達成協議，這關乎伊朗的未來，要麼走向輝煌，要麼走向毀滅。」

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）在第81屆聯合國大會上發表講話。（Reuters）

《以色列時報》報道，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）代表與伊朗方面會面，當被問及對這次會面有何感想時，維特科夫起初拒絕置評，但隨後告訴記者：「我現在感覺非常好。」