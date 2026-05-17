擱淺座頭鯨獲救兩周後浮屍丹麥　專家批耗百萬強行救援是虐待動物

一頭被稱為「Timmy」的年幼座頭鯨早前在德國海域擱淺引發公眾關注，有富豪出資約150萬歐元發動營救行動，惟獲得放生2週後，丹麥當局16日證實該座頭鯨已經死亡。



丹麥環保局表示，周五在接壤瑞典的卡特加特海峽（Kattegat）安霍爾特島（Anholt）附近發現一具鯨魚屍體，經確認是早前在德國水域獲救的座頭鯨，屍體所在位置距離其放生地點以南約70公里。

這頭長約10米的座頭鯨Timmy約兩個月前在德國淺水沙洲擱淺。因其健康惡化、極度虛弱而且嘴部疑被魚網纏繞，德國官方及海洋專家原建議讓其自然死亡，警告強行拯救等同「純粹的虐待動物」。國際捕鯨委員會亦批評此舉「不明智」。

惟在公眾壓力下，兩名德國富豪斥資約150萬歐元，利用充氣船將牠拖往丹麥深水區，並於本月2日放生。

此前擱淺的座頭鯨「Timmy」被運往深水區釋放。（X@nexta_tv）

鯨魚的死因目前尚未明確。德國梅克倫堡-前波美拉尼亞（Mecklenburg-Western Pomerania ）的環境部長表示，救援行動是給鯨魚「一個恢復自由和健康的最後機會」，但牠未能抓住這個機會，又認為應當從這次事件中吸取教訓。

牛津大學野生動物保育專家就批評，在全球保育資金短缺下，斥巨資拯救一隻存活率極低的鯨魚，相比起解決船隻撞擊或魚網纏繞等影響大量鯨魚的問題，這筆資金是否用得其所值得商榷。

丹麥當局目前未有移除鯨屍或進行屍檢的具體計劃，但呼籲民眾不要接近鯨屍。