71歲佛州翁釣魚變釣鱷魚！狂戳巨鱷眼死裡逃生　住院豪言無懼再釣

竟有老翁敢與鱷魚上演「人鱷大戰」！美國佛羅里達州1名71歲老翁日前在自家後院運河悠閒釣魚時，意外「釣出」鱷魚，被咬中硬生生拖入水中，生死關頭，曾有合法捕鱷經驗的他臨危不亂，徒手及以釣竿狂戳鱷魚雙眼，奇蹟令巨鱷鬆口退卻。他隨後在愛犬的支撐下負傷逃回家中，老翁右腿受重創，幸無生命危險，他獲救後霸氣揚言：「沒有鱷魚能趕走我。」



71歲老翁日前在自家後院運河悠閒釣魚時，竟意外引出鱷魚被咬，他右腿受重創，幸無生命危險。（網上影片截圖）

71歲老翁日前在自家後院運河悠閒釣魚時，竟意外引出鱷魚被咬，他右腿受重創，幸無生命危險。（網上影片截圖）

後院垂釣引殺機 巨鱷突襲拖落水

據美國傳媒報道，事發於今年6月下旬，來自佛羅裡達州北邁爾斯堡（North Fort Myers）的71歲釣客占士（James Grayson McMicken），如常帶著家中的鬥牛犬，在屋後運河邊甩竿垂釣。當他剛開始收線時，水面波動竟驚動了潛伏的鱷魚，巨鱷猛然躍出水面，一口死死咬住占士的右腿，並憑藉龐大力量將他翻滾著拽入水中，令這場平靜的釣魚活動瞬間變成生死搏鬥。

老翁垂釣遇到鱷魚的水塘。（網上影片截圖）

老翁右腿受重創，幸無生命危險。（網上影片截圖）

生死一線絕地反擊 狂戳鱷魚雙眼死裡逃生

面對猛獸，占士並未慌亂，憑藉年輕時獵捕鱷魚的經驗，他深知眼睛是其全身最脆弱的部位，被拖下水後，他第一時間將1根手指狠狠戳進鱷魚的其中1隻眼睛，更順手抄起釣竿，朝著鱷魚的另一隻眼睛瘋狂猛插。詹姆斯憶述當時心境：「感覺像是過了一輩子那麼久，當時心裡只有一個念頭：說甚麼也不能死！」在不斷的攻擊下，鱷魚終因吃痛而鬆開血盆大口。

占士頓感虛脫無法自行爬回屋內，他於是喚來愛犬，撐著狗的背部勉強站起身子步回屋內。（網上影片截圖）

占士右腿兩側佈滿極深的咬傷，需縫上大量針數，但慶幸全屬外傷。（網上影片截圖）

占士右腿兩側佈滿極深的咬傷，需縫上大量針數，但慶幸全屬外傷。（網上影片截圖）

愛犬護主撐回家 右腿重創縫多針

鱷魚敗退後，占士頓感虛脫，無法自行爬回屋內，他於是喚來愛犬，撐著狗的背部勉強站起身子步回屋內，妻子見其渾身是血嚇壞，隨即將他送院，經檢查，占士右腿兩側佈滿極深的咬傷，需縫上大量針數，但慶幸全屬外傷。他在病房更成為焦點，引來整層樓的護士驚嘆圍觀。

正在拄拐杖康復中的占士宣告，未來到水邊雖會提高警覺，但絕不會被嚇怕，目前已經在盤算著再次出發釣魚。（網上影片截圖）

專家指自救動作標準 老翁無懼揚言再釣

佐治亞大學鱷魚研究專家金伯利（Kimberly Andrews）指出，占士攻擊鱷魚眼睛並非全靠運氣，而是極為標準的自救動作，一旦被拖入水，攻擊眼睛、頭頂或下顎兩側等敏感部位，能迫使鱷魚重新調整咬合，從而製造逃生時機。

目前，咬人的鱷魚仍下落不明，正在拄拐杖康復中的占士宣告，未來到水邊雖會提高警覺，但絕不會被嚇怕，目前已經在盤算著再次出發釣魚。

其他報道：驚！釣魚客驚見海面「浮屍」 報警揭真身秒尷尬 網民撐好心行為

在海邊看到有人載浮載沉，報警是非常合理的舉動。內地1名男子早前於海邊釣魚時，驚見有人面朝水底漂浮，以為發現浮屍，嚇得急急報警。警方接報趕至，卻發現「浮屍」其實是1名工人，當時他正在進行水底電銲工作，巨大「烏龍」令眾人都哭笑不得。事件曝光後引來網民熱議，不少人看過事發相片也力撐釣魚男，認為他報警的舉動正確且充滿正義感，「看到這樣誰會不報（警）？」。



廣東1名男子到海邊釣魚，驚見有人面朝水底漂浮，以為發現浮屍，嚇得急急報警。原來「浮屍」其實是1名工人，事發時正在進行水底電銲工作。（微博圖片）

事發上月31日，廣東江門1名男子外出到海邊釣魚，一切準備妥當後，他竟發現海面上疑似有人漂浮，仔細一看更見到1個穿連身工作服、戴深色安全帽及穿黑色襪的人，以面朝水底的方式趴於水面。釣魚男立即聯想到浮屍，嚇得急急通知警方要求協助。

警方接報迅速趕到現場，卻發現事件原是巨大烏龍。原來該名趴於水面的男子是維修工人，事發時正處理水底下的電焊工作，才會背部向天在水面載浮載沉，一切也是工作所需而非輕生。

全文：驚！釣魚客驚見海面「浮屍」 報警揭真身秒尷尬 網民撐好心行為