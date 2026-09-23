馬斯克稱習近平是偉大領導人　料未來10年人形機械人增至10億

中美元首峰會前夕，Tesla（特斯拉）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受中國央視專訪時，稱讚中國國家主席習近平是「偉大的領導人」，並讚揚特斯拉上海超級工廠的中國團隊人才出眾、勤懇可靠。



中國央視財經周三（9月23日）公布馬斯克的專訪。馬斯克說，中國在習近平任內取得顯著發展，新建建築和基礎設施體現了這些變化，「走在街上也能明顯感受到中國普通民眾的生活水平大幅提升」。

馬斯克還再次推薦到中國旅遊，建議時間有限的遊客至少到訪上海和北京。他回憶自己從北京乘高鐵前往西安的經歷，稱體驗良好。他還說：「記得多看看窗外，別一直盯着手機，有太多值得觀看的事物。」

2026年5月14日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump）。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）此前在戶外不斷自拍，對能夠參與如此重要的場合興奮不已。（X@nicksortor）

習近平定於周四與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談，這是兩人今年第二次舉行峰會。馬斯克預計將出席美國為習近平到訪舉行的國宴。

談及特斯拉在華業務時，馬斯克表示，中國擁有深厚的製造業基礎，上海超級工廠的成功歸功於中國團隊。他稱讚團隊人才出眾、勤懇可靠，產品質量和生產效率俱佳，並形容上海工廠是「一塊瑰寶」。

2026年9月23日，全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）過往一直都對中國讚不絕口。馬斯克近日接受央視財經專訪，他在訪談中再次表達了對中國的熱愛，向外界大力推薦到中國旅遊。（網絡圖片）

據央視介紹，上海超級工廠今年上半年交付近46.8萬輛整車，同比增長28.4%。自2019年底啟動交付以來，工廠累計生產整車超過450萬輛，供應中國國內、亞太及歐洲市場。

馬斯克也對人形機械人的發展作出樂觀預測，認為未來10年內，全球人形機械人數量可能達到至少10億台，15年後或達100億台，20年後可能增至1000億台。

2025年11月6日，美國加州，圖為馬斯克在股東大會上與機械人一同跳舞的截圖拼圖，左圖為馬斯克模仿機械人舞姿，右圖為特斯拉旗下的Optimus機械人。（截圖自X@teslaownersSV）

他設想，未來每個人都能擁有專屬機械人，用於照顧老人、看護兒童、提供一對一教學及承擔其他工作。一個人也可能操控數百、數千，甚至上萬台實體機械人和數字智能體。

對於人工智能（AI）時代的教育，馬斯克建議廣泛學習人文藝術、科學和工程知識，打好通識基礎。他認為，指揮機械人需要懂得如何組織和提出問題，知識面越廣，就越擅長提問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

