華府最新權力暗號！價值40萬「白宮勞力士」曝光　暗藏特朗普密碼

《每日郵報》引述《名利場》（Vanity Fair，又譯浮華世界）報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，華府權力圈也悄悄換上新的權力暗號，一款要價至少5萬美元（約40萬港元）的特製「白宮勞力士」，如今成為特朗普核心圈最搶眼的身分象徵，白宮幕僚長懷爾斯、億萬富豪特使威特科夫等人據報都有一隻。不過，這些名錶不是特朗普送的，想加入特朗普自己人的行列得自掏腰包。真正更稀有的，反而是特朗普親手送出的紅色總統袖釦，只有少數獲得他青睞的人才能拿到。



《名利場》9月17日報道，「白宮勞力士」（White House Rolex）有黃金Day-Date「總統錶」及GMT「百事圈」兩種版本，均採藍色錶盤搭配金色總統徽章，錶盤更暗藏「特朗普密碼」，第45秒與第47秒的刻度特別改以星星標示，呼應特朗普先後擔任美國第45任及第47任總統，錶背則刻有「The White House」字樣。

特朗普特別愛戴黃金錶殼的款式，不管是PP百達翡麗的Ellipse或Rolex勞力士的Day-Date他都戴黃金款居多，從中顯露出一種權貴的特質。（示意圖，非「白宮勞力士」／rolex.com）

這款限量錶並非勞力士官方推出，而是先購入原錶，再送往倫敦交由鐘錶商客製改裝。其中黃金Day-Date「總統錶」光是改裝前，售價就約5萬美元。高昂價碼也讓一名華府知情人士忍不住爆粗口：

西翼他X的根本沒有多少人人富到買得起這只錶！

目前據稱擁有「白宮勞力士」的除了懷爾斯與威特科夫，還包括白宮法律顧問沙夫（Will Scharf）、副總統萬斯（JD Vance）的幕僚長魯納（Nick Luna）與國家安全顧問西姆斯（Cliff Sims），以及特朗普前競選經理拉西維塔（Chris LaCivita）和民調專家法布里齊奧（Tony Fabrizio）。

不過，如果說「白宮勞力士」是花得起錢就能擁有的身分象徵，特朗普親手送出的東西就不是有錢便能買到。浮華世界指出，在特朗普的華府，一些看似不起眼的小物之所以炙手可熱，關鍵不在價格，而在於它們代表獲得總統本人青睞。

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《名利場》甚至拿17世紀法王路易十四作比喻。這位自稱「太陽王」的君主，當年會把鑲有鑽石的迷你肖像贈送他人，作為獲得王室青睞的象徵；如今特朗普身邊同樣有一批小物，因代表總統本人的喜愛而令人趨之若鶩。

白宮準備的紀念品五花八門，橢圓形辦公室旁的書房甚至被改造成宛如「迷你禮品店」，裏面擺着印有「Trump 2028」字樣的「讓美國再次偉大」（MAGA）帽，以及印有總統徽章的M&M's巧克力。

2026年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席白宮記者協會晚宴，拋出一頂寫有「特朗普2028」的帽子。（Reuters）

特朗普也會親自發放白宮「挑戰幣」（challenge coin），也就是政府機關常見的紀念章。不過，這種小東西連到了特朗普手上，尺寸也得與眾不同。一名共和黨策略師形容，一般挑戰幣大約能放進手掌，「他的卻大得不得了，簡直像一個小飛盤」。

但最搶手的特朗普小物，可能還是他親手送出的紅色袖釦。這款袖釦正面印有金色總統徽章，背面壓有特朗普簽名，而且只送給少數特定人士。上述共和黨策略師直言：

那些他X的就是身分象徵，因為是總統本人直接送出去的。

其中紅色版本尤其珍貴，被視為真正獲得特朗普青睞的象徵。相較之下，英國前首相施紀賢（Keir Starmer）拿到的則是較普通的銀色版本。

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