格陵蘭防衛協議內容公開　丹麥美國各說各話？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（9月22日）在紐約聯合國大會場邊，與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）及格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）簽署沒有終止日期、長期有效的防務協議，以「加強北極和北大西洋地區的安全」。



協議涵蓋哪幾方面？

協議共十二條，範圍分五類。

防務區：美軍可擴建西北部皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），另在南部納薩蘇瓦克（Narsarsuaq）及東部梅斯特斯維格（Mestersvig）設立防務區，日後可再增設。

通行權：美軍船舶、軍機、部隊及車輛可自由進出，並在全境包括領海陸海空移動，船舶享海底通行權。

北約：支持加強在北極的駐軍、演習及情報收集。

安全：防務區周邊不得作威脅其安全的用途，雙方共同反間諜。

利益：工程合約盡量判給格陵蘭企業。

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美國有多大控制權？

特朗普此前宣稱取得格林蘭島「完全控制權」，白宮文件顯示美方控制權廣泛，但未取得主權。除在防務區內建基地，美軍還取得全境通行權，且非北約成員國不得在格陵蘭設立軍事設施或長期駐軍。

新增防務區須雙方共同同意，設九十日磋商期，未達共識可升至部長級。美方行使權利須盡量尊重格陵蘭社會及生活方式，如狩獵及捕魚。

丹麥與格陵蘭還剩多少主權？

協議重申丹麥主權與領土完整，承認格陵蘭人民依國際法享有自決權，獨立程序依2009年《格陵蘭自治法》，領土仍屬丹麥。但美軍在領海及領空的自由通行權，加上可增設防務區及對周邊用途的關切權，實質壓縮丹麥的防務自主。

格陵蘭換來談判地位：新防務區須其同意，合約優先判給本地企業。格陵蘭若獨立，須留在北約並承擔丹麥在協議下的權利義務。