特朗普與丹麥、格陵蘭簽署協議　確認格陵蘭建兩美軍基地

聯合國大會在紐約舉行期間， 美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）共同簽署一項安全協議，允許美國在格陵蘭南部的納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq）和東海岸的梅斯特斯維赫（Mestersvig，暫譯）建立軍事基地。



2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）簽署安全協議。（Reuters）

據指出，該協議文本長達10頁。弗雷澤里克森形容，該協議是長期安全合作中的一個「里程碑」，除對美國、格陵蘭、丹麥有利，也有利於北約（NATO）及歐洲，有助加強共同安全、提升共同震懾力，向對手展示實力。

弗雷澤里克森又稱，該協議尊重丹麥的主權和領土完整，以及格陵蘭的自決權，也將確保敵對勢力無法在格陵蘭獲得「任何控制權或重大影響力」，同時增加盟友在北極的部署。

格陵蘭總理尼爾森形容，該協議是「歷史性的」和「雙贏的」，內容承認格陵蘭為平等夥伴，並滿足格陵蘭在國防方面的關鍵優先事項。此外，該方案已考慮格陵蘭人民的權利、生計和發展。他強調，格陵蘭將繼續是美國的「堅定朋友」和西方聯盟的一部份。

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen），及格陵蘭外長埃格德（Múte Bourup Egede）出席安全協議的簽署儀式。（Reuters）

呂特對協議表歡迎 稱助加強集體安全

北約秘書長呂特（Mark Rutte）同日表示，美國、丹麥及格陵蘭達成的新協議，將加強集體安全。他又稱，加強北極和北大西洋的安全，對歐洲和北美都至關重要。

路透社此前報道，1950年代，美國關閉位於納薩爾蘇瓦克的軍事基地Bluie West One，令薩爾蘇瓦克的人口銳減至數十人，根據協議該基地將獲重啟。至於梅斯特斯維赫的基地，目前是丹麥特種部隊「Sirius Dog Sled Patrol」使用的軍事哨所。

2026年9月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）、丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）出席安全協議的簽署儀式。（Reuters）