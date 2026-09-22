美國丹麥和格陵蘭9.22簽安全協議　路透：美軍格陵蘭設兩基地

丹麥首相府9月21日宣布，丹麥及其自治領地格陵蘭將於22日與美國簽署一項安全協議，以加強北極及北大西洋地區安全。聲明並未披露協議的具體條款。路透社則引述3位知情人士透露，美國計劃重啟位於格陵蘭南部一處冷戰時期遺留的軍事基地，並在東岸一處目前由丹麥使用的基地進行部署。



2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發言。（Reuters）

根據丹麥首相府發布的新聞稿，簽字儀式預定於當地22日上午10時30分，在美國紐約的聯合國總部舉行。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen），以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將共同簽署協議。

特朗普18日在社交平台發文稱，美國已與丹麥及格陵蘭達成一項協議，「賦予美國對格陵蘭安全，以及其他需求的永久控制權」。弗雷澤里克森同日則稱，該協議承認丹麥的主權和領土完整，以及格陵蘭人民的自決權。

2026年9月21日，丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）在美國紐約打匹克球。 （Reuters）

路透社報道，據其中2位消息人士稱，美國計劃使用的軍事基地，這分別是格陵蘭南部的納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq），以及東岸的梅斯特斯維赫（Mestersvig）。

報道指出，1950年代，美國關閉位於納薩爾蘇瓦克的軍事基地Bluie West One，令薩爾蘇瓦克的人口銳減至數十人。至於梅斯特斯維赫則是丹麥特種部隊「Sirius Dog Sled Patrol」目前使用的軍事哨所。

不過，對於路透社的報道內容，白宮、丹麥和格陵蘭政府均未有評論。