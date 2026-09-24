颶風波羅逼近　墨西哥關閉太平洋多個港口

墨西哥9月23日關閉多個太平洋港口，應對四級颶風波羅（Hurricane Polo）逼近。波羅最高持續風速達每小時241.40公里（150英里），預料為西南部沿岸帶來暴雨、洪水及危險海況。



路透社報道，墨西哥海軍表示，旅遊勝地阿卡普爾科（Acapulco）及芝華塔尼歐（Zihuatanejo）港口全面關閉，曼薩尼約（Manzanillo）、拉薩羅卡德納斯（Lazaro Cardenas）及埃斯孔迪多港（Puerto Escondido）則禁止小型船隻進出。

墨西哥2026年9月23日關閉多個太平洋港口，應對四級颶風波羅（Hurricane Polo）逼近。（Reuters）

相關部門正準備應對惡劣海況、強風及能見度下降。美國國家颶風中心（NHC）指，波羅正緩慢向西北移動，預料未來一兩日接近墨西哥西南部沿岸，但料會留在海上。

格雷羅州（Guerrero）至周四可能錄得4至6英寸降雨，米卻肯州（Michoacan）、科利馬州（Colima）及哈利斯科州（Jalisco）則有2至4英寸。

NHC警告，暴雨可能在格雷羅州山區引發危及生命的洪水及山泥傾瀉。波羅早前曾達五級，現維持四級，預料未來數日仍屬非常強勁的大型颶風。

墨西哥安全部表示，米卻肯、科利馬、哈利斯科及格雷羅州指揮中心已啟動，協調風險評估檢查、臨時庇護所準備，並在有需要時預防性疏散。