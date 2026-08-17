颶風拉拉威力減弱遠離夏威夷 逾18萬戶停電百棟房屋受損｜有片
撰文：官祿倡
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颶風「拉拉」（Lala）8月16日吹襲美國夏威夷州，造成至少1人身亡。颶風在掠過夏威夷大島後逐漸遠離，風力隨之減弱並降級為熱帶氣旋。儘管威脅逐漸遠離，但先前的強風暴雨仍令全州超過18萬戶停電，至少100棟房屋受損，以及約有117人撤離至避難所避難。
路透社報道，根據美國停電追蹤網站Poweroutage.us數據顯示，截至當地時間下午3時30分，夏威夷約有18.3萬戶停電。另有官員指出，停電規模已從原本超過22萬戶的高峰，逐步降至周日上午的約13萬戶。
根據美國國家颶風中心公告，當地時間下午2時，拉拉正以每小時約31公里朝考艾縣（Kauai）西南移動，最高持續風速接近每小時104.6公里，略低於每小時117.5公里的颶風下限，機構還指出，考艾縣的熱帶氣旋警告仍然生效，但毛伊縣（Maui）與歐胡島的警告，已於今天較早前解除。
颶風肆虐後地面一片狼籍，路面可見水浸與倒塌樹木。當地官員呼籲民眾仍需保持警惕，待在安全地方，強調風災令至少1人在一宗與車輛有關的意外中喪生。
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