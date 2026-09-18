英國夫妻趁學校熱浪停課　請假帶兒女玩迪士尼　遭開6700元罰單

英國一對夫妻今年6月趁學期期間，帶著一雙兒女前往美國迪士尼展開夢幻之旅。豈料返回英國約2個月後，卻收到地方議會開出的640英鎊（約6700港元）罰單。母親對此相當不滿，指出孩子請假期間，學校也因熱浪一度停課或部分停課，其他學生也因天氣太熱獲准不用到校，認為這樣的處分並不合理。



英國國民保健署（NHS）員工法蘭西絲卡（Francesca Longhurst）與從事泥水工作的連恩（Liam Longhurst）住在西密德蘭郡桑德韋爾（Sandwell）。這對夫妻今年6月帶著11歲女兒和6歲兒子，前往美國佛羅里達州的迪士尼樂園，展開為期兩週的夢幻旅程。

英國夫婦給孩子請假同遊迪士尼，回家竟收到罰單。（IG@disneyland）

然而，這趟夢幻假期結束約兩個月後，夫妻倆卻面臨不小的代價。他們在8月收到地方議會通知，夫妻2人因孩子未經許可缺課，每名家長、每名孩子各被罰160英鎊，合計須支付640英鎊。對此，法蘭西絲卡不滿指出，孩子請假期間，學校也因為熱浪而停課或部分開放，其他孩子可以不用去學校。

法蘭西絲卡也怒批這樣的規定相當荒謬，認為家長不應該因為想省錢出遊而受到懲罰。她指出：

更離譜的是，如果我們在3年內再次這麼做，甚至可能遭到起訴，還可能因為疏忽照顧兒童而入獄，而我們所做的事情不過就是帶孩子去度假。

她接着表示，每個孩子都值得擁有一趟假期，但不是每位家長都負擔得起在學校放假期間出遊的費用。「跟我們省下來的錢相比，罰款只是一個很小的代價，但我真的很想知道這些罰款最後都去了哪裏」。

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一家四口挨罰 她喊不後悔：比放假出遊便宜

儘管得繳一筆不小的罰款，夫妻倆仍認為，為了這趟旅行讓孩子在上課期間請假相當值得。法蘭西絲卡坦言自己完全不後悔，指出即使把旅費與罰款加在一起，仍比學校放假期間出遊便宜。

迪士尼樂園（Disney）

法蘭西絲卡一家人選在學期期間前往迪士尼，整趟旅行總共花費約7500英鎊（約7.9萬港元），其中機票及住宿花費3000英鎊（約3.1萬港元），樂園門票則高達4500英鎊（約4.7萬港元）。她透露，如果選在復活節假期出遊，光是機票和飯店就要價1.2萬英鎊（約13萬港元），而且還不包括樂園門票。

地方議會回應：維持正常出席至關重要

對此，桑德韋爾地方議會發言人表示，能理解許多家庭面臨經濟壓力，在學期期間安排旅行可能相當誘人。然而，維持正常出席對於孩子發揮自身潛能也至關重要，有助於他們獲得技能與資格，讓他們在人生起步及未來發展上擁有最佳機會。發言人強調，和全國其他地方議會一樣，桑德韋爾地方議會會與學校合作，落實政府針對未經許可缺席的相關政策。

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