阿根廷總統斥聯合國無視福克蘭群島緊張 重申主權籲與英國談判
撰文：洪怡霖
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阿根廷總統米萊（Javier Milei）9月23日在聯合國大會發言，批評聯合國在阿根廷與英國圍繞福克蘭群島（Falkland Islands，阿根廷稱馬爾維納斯群島）石油勘探爭議升溫之際「視而不見」，重申阿根廷對群島的主權主張，呼籲與英國談判尋求和平解決。
路透社報道，米萊向全球領袖表示，福克蘭群島居民無權自決，並稱阿根廷正選擇「和平、務實及有效的防禦」。英國首相貝安德（Andy Burnham）周二向記者表明，將堅決反對阿根廷的行動，「我們會捍衛福克蘭群島居民自決及繼續保持英國身分的權利」。
阿根廷本月較早前就一項離岸石油鑽探項目，對60多間公司及個人展開制裁程序，英方強烈反對。該項目與以色列有密切聯繫，米萊預計周四與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。
米萊本月在電視講話中稱，該鑽探項目違反聯合國大會1976年決議，該決議敦促英阿透過對話解決主權爭議，避免單方面決定。其言論發表前數日，美國總統特朗普（Donald Trump）暗示華盛頓可能重新考慮在福島爭議上的傳統中立立場。
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