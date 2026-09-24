路透：習特會前中方購買波音飛機承諾預期減弱　雙方談判存變數

路透社9月24日（周四）引述消息人士稱，在中美兩國元首周四舉行峰會前，關於中國將承諾購買波音（Boeing）飛機的預期正在減弱，相關談判目前仍存在變數。



報道指，波音公司目前的重點是落實5月份達成的向中國出售200架飛機的協議，而不是像此前希望的那樣爭取獲得更多飛機採購承諾。

自2017年以來，波音飛機實際上已被排除在中國市場之外，而其歐洲競爭對手空中巴士公司（Airbus，空客公司）則繼續在中國的航空市場中擴大份額。

2026年9月23日，中國國家主席習近平抵達美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地，準備對美國進行國事訪問。圖為特朗普在習近平主席身旁敬禮。 （Reuters）

今年5月中美峰會結束後，波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）表示，200架飛機訂單只是「首批」訂單，重新打開中國市場才是真正的勝利。投資人和航空業分析師曾預期周四的會面將帶來更大筆訂單，但奧特伯格上週淡化了這種可能性。

戰略與國際研究中心（CSIS）的中國問題專家甘迺迪（Scott Kennedy）表示，促成新的客機採購交易並非此次峰會的重點。美中官員的關注重點更多在於延長貿易休戰期，以及討論AI安全保障措施、對台軍售，還有大豆及稀土礦產出口相關的貿易協議。