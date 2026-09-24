美國多次為中國領導人設國宴　奧巴馬為習近平安排龍蝦與紹興酒

中國國家主席習近平9月23日對美國展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將在當地時間24日晚上（本港時間25日早上）為習近平舉行國宴。美國總統過去曾多次為中方領導人設國宴，皆在菜單上融入中國特色，其中前總統奧巴馬（Barack Obama），就在習近平2015年訪美的國宴上用上紹興酒。



美國首次為中國領導人舉行國宴，應該是1979年1月下旬，當時中美建交還不足一個月，時任國務院副總理鄧小平應時任美國總統卡特（Jimmy Carter）邀請訪問美國。

卡特1979年1月在白宮歡迎鄧小平到訪：

卡特在白宮為鄧小平設國宴，當晚的菜單呈現了美國特色：包括烤小牛肉、烘培海鮮和蔬菜沙拉，甜品是栗子慕斯和松露朱古力。

1997年10月29日，時任總統克林頓（Bill Clinton）為到訪的時任中國國家主席江澤明設國宴，菜單甚為講究，頭盤是冰鎮龍蝦，而其中一道甜品則是熊貓造型的杏仁糕點。

習近平上一次對美國進行國事訪問是2015年9月，時任總統奧巴馬為他舉行國宴，菜單同樣包含中西元素，來自美國緬恩州（Maine）的龍蝦搭配紹興酒。

奧巴馬2015年9月為習近平設國宴：

習近平今次訪美的國宴備受外界關注，第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）日前已發布影片，讓外界一窺白宮國宴的擺設及菜單設計，並強調每一個細節都是經過深思熟慮。