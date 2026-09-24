習近平訪美｜「神秘專機」對決空軍一號　中美元首座駕有何差異？

中國國家主席習近平於9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自到場迎接。外界除了關注特朗普罕見赴機場迎接外國元首外，習近平所乘搭的專機也是關注對象之一。對國家元首而言，出訪專機不只是一種交通工具，更是一國給予別國的「第一印象」，中美元首的出訪專機又有何異同呢？



對外形象有何差別？

據《南華早報》，中國鮮少公開領導人所乘飛機的相關資訊，習近平出訪的專機通常僅被官方簡單地稱為「專機」，且很少提及飛機本身的細節。而這種「神秘」的形象，正是它與美國空軍一號之間的差異之一。

報道指，中方專機的派遣和部署都受到嚴格的程序約束，並須高度保密。相較之下，白宮則專門設立了一個網頁介紹空軍一號，並詳細介紹飛機型號、歷史等資訊。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

中國未常設元首出訪機隊？

不過，報道綜合過去不同的消息來源後，仍可得悉中國「專機」與美國空軍一號之間的具體差異。

首先，與美國常設總統專機空軍一號不同，中國沒有專供元首使用的獨立機隊。當中方領導人即將出訪時，才會從中國國際航空（Air China）現役機隊中臨時抽調飛機，在出訪任務前約20天交由解放軍空軍第34師進行安全檢查，飛機客艙部份的座椅會被拆除改裝。

報道引述中國外交部禮賓司前代理司長魯培新過去受訪的言論，指中方未設獨立機隊是希望避免浪費資源，提高飛機利用率，以及避免飛機長期閒置帶來安全風險。

兩機內部差在哪？

據報道，中國「專機」經過改裝後，被區分為4大區域。前艙的「元首區」 設有生活起居室、辦公室及臥室；中艙是「部長級」區域，再往後就是「司局級」官員區域，而後艙區域則保留給隨行媒體和工作人員。

據白宮資訊，美國空軍一號同樣設有多個功能各異的區域。它共有三層，建築面積達4,000平方呎，機上設有供總統使用的套房、專屬會議室、醫療艙及廚房等功能性區域，以及特勤局人員、隨行記者等人員提供的獨立住宿空間。

兩者均採相同機型？

儘管中美供元首使用的專機有諸多差異，但在具體機型方面，中美雙方均使用擁有雙通道、四引擎的波音747機型。據報道，習近平早期出訪曾使用波音747-400，但近年已升級採用747-8I機型。

中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，展開為期3天的國事訪問。（Reuters）

「空軍一號」則是由兩架經客製化的波音747-200B飛機組成，軍用代號為VC-25A；特朗普此前曾引入卡塔爾王室贈送、改裝自波音747-8I的飛機，作為新一代專機VC-25B交付延遲期間的過渡機。