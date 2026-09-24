美媒：比起習近平十年前訪美　中方科技經濟實力已勢均力敵

中國國家主席習近平9月23日對美國展開為期三日的國事訪問，為時隔近10年再度國事訪問美國。在2017年於特朗普（Donald Trump，又譯川普）海湖莊園（Mar-a-Lago）舉行的峰會上，中國當時在多個領域仍落後於美國。有美國媒體分析指，與兩人近10年前在海湖莊園會晤相比，時勢已發生巨大變化。中國的科技、經濟與影響力已大有提升，現在的中美關係更多是處於「勢均力敵」的狀態。



中國科技與經濟實力躍升

美國有線電視新聞網發表分析指，作為全球第二大經濟體，中國已崛起為科技領域的重量級選手。本土科技人才正推動中國的AI模型不斷縮小與美國前沿模型的差距。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

而中國的製造業去年則創下1.2萬億美元的全球貿易順差，這在一定程度上歸功於其電動車、太陽能板和晶片需求的激增。且中國對稀土等產品供應鏈的掌控力，則賦予北京在應對華盛頓及特朗普「美國優先」貿易戰時獨特的籌碼。

分析引述復旦大學國際問題研究院院長、政府外交政策顧問吳心伯表示，「與九年前相比，中國自信了許多；更重要的是，如今中國已找到制衡美國的有效途徑。」

自給自足狀態

分析提出，中國的自信更源其在過去近10年間逐漸形成的自給自足能力。中國目前有能力實現貿易多元化、擺脫對美國市場的依賴，並建立技術自主能力。

中國目前已投入巨額資金並展現出堅定的政治決心，致力於在機械人、AI、生物技術、太空、新能源和晶片等尖端領域發展自主技術，並將這些技術應用於產業實踐。

中美開始平起平坐

中美逐漸勢均力敵的實力讓雙方都深知，如果新的限制措施被中方視為過於激進，可能會重新引發衝突，導致兩國經濟再次陷入去年那種瀕臨全面脫鉤的境地。

2026年9月23日，中國國家主席習近平抵達美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地，準備對美國進行國事訪問。圖為特朗普在習近平主席身旁敬禮。 （Reuters）

此前，美國曾計劃大幅擴大被列入黑名單的中國企業數量。而作為回應，中國則威脅要針對具有戰略重要性的稀土產品大規模擴大出口管制，正是這一威脅促成了前一輪貿易戰的休戰協議。

諮詢公司「亞洲集團」（The Asia Group）的執行合夥人Kurt Tong表示，這項休戰協議很可能會在本周得到延續。鑑於雙方實力相當，處於「誰也贏不了」的局面，雙方都會謹慎行事，避免將對方逼入絕境。