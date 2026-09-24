特朗普明早為習近平設國宴 美媒：黃仁勳馬斯克等多位CEO將出席
撰文：王海
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中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地24日晚上（本港時間25日早上）將為習近平設國宴。美媒引述美方官員報道，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司董事長庫克（Tim Cook）等多位美國企業高層預計都會出席。
美媒CNBC引述知情人士報道，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）是其中一位預計會出席國宴的美國企業高層。
報道引述美國高層官員提到其他將參與國宴的企業高層名單：
黃仁勳（Jensen Huang，英偉達）
奧特曼（Sam Altman，Open AI）
皮查伊（Sundar Pichai，谷歌）
馬斯克（特斯拉與SpaceX）
范潔恩（Jane Fraser，花旗集團）
貝索斯（Jeff Bezos，亞馬遜）
庫克（Tim Cook，蘋果公司）
戴爾（Michael Dell，戴爾公司）
朱克伯格（Mark Zuckerberg，Meta）
此外，據霍士新聞9月23日報道， 半導體企業AMD的行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）亦會出席國宴。
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