特朗普明早為習近平設國宴　美媒：黃仁勳馬斯克等多位CEO將出席

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地24日晚上（本港時間25日早上）將為習近平設國宴。美媒引述美方官員報道，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司董事長庫克（Tim Cook）等多位美國企業高層預計都會出席。



美媒CNBC引述知情人士報道，微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）是其中一位預計會出席國宴的美國企業高層。

2024年4月25日，美國國旗與中國國旗在上海的和平飯店外迎風飄揚。（Getty）

報道引述美國高層官員提到其他將參與國宴的企業高層名單：

黃仁勳（Jensen Huang，英偉達）

奧特曼（Sam Altman，Open AI）

皮查伊（Sundar Pichai，谷歌）

馬斯克（特斯拉與SpaceX）

范潔恩（Jane Fraser，花旗集團）

貝索斯（Jeff Bezos，亞馬遜）

庫克（Tim Cook，蘋果公司）

戴爾（Michael Dell，戴爾公司）

朱克伯格（Mark Zuckerberg，Meta）

此外，據霍士新聞9月23日報道， 半導體企業AMD的行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）亦會出席國宴。