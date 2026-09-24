習近平訪美．直播｜特朗普歡迎儀式致辭：兩人建立偉大友誼｜最新

中國國家主席習近平9月23日下午乘專機離開北京，啟程前往美國展開為期3天的國事訪問，為時隔11年再度國事訪問美國，他獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機、舉行盛大歡迎儀式等。「習特會」上演，本文會持續更新有關這次習近平訪美的最新消息。



習近平11年再國事訪美 特朗普高規格接待 以台灣換伊朗?｜專頁

【直播】特朗普與習近平致辭：

習近平抵達白宮畫面：

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，右二）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，右一）在白宮為到訪的中國國家主席習近平（左二）及夫人彭麗媛舉行歡迎儀式。（Youtube@The White House）。

【22:32】習近平表示，感謝特朗普方面的熱情款待，他指中國與美國都是偉大國家，中國人民和美國人民都是偉大人民。

他指願同特朗普一道確保中美關係這艘大船行穩致遠，稱「我和特朗普總統彼此尊重」。

【22:27】特朗普致辭表示，他與中國國家主席習近平建立「真正偉大的友誼」（Truly great friendship）。

他稱美中兩國官員一直致力於推動建立更平衡雙邊貿易關係，其中包括為美國農民和牧場場主爭取新的市場准入機會。

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【22:18】中國國家主席習近平出席在白宮舉行的歡迎儀式，中美兩國元首將發表致辭。

2026年9月24日，習近平抵達白宮出席特朗普為他舉行的歡迎儀式（Reuters）

【22:02】央視新聞報道，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛乘車將抵達白宮，出席美國總統特朗普舉行的歡迎儀式。

【21:36】央視新聞報道，中國國家主席習近平9月24日將出席美國總統特朗普在白宮舉行的歡迎儀式。

【21:25】根據美方較早前指，特朗普舉行的國事歡迎儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。儀式的結尾會有一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰機參加的軍事飛行表演。

【21:00】在「習特會」於白宮上演前夕，美媒Politico表示，即使在美國聯邦法院叫停特朗普的媒體禁令下，白宮9月24日仍然禁止一名Politico記者進入採訪。

【20:15】根據美國CBS新聞，特朗普在9月24日美國時間早上10時（香港時間晚上10時）在白宮為習近平舉行歡迎儀式後，早上11時30分（香港時間晚上11時30分）會在橢圓形辦公室舉行雙邊會談。

特朗普：AI是「習特會」重點議題

【19:48】特朗普發布帖文表示，人工智能（AI）將成為他與習近平討論的「重點議題」（big topic of discussion）。

他在社交網站發文指今天是「與中國國家主席習近平會晤的重要一天」，又稱「『超級智能』（Super Intelligence）將是討論的重點議題，但我希望維持現狀，不作改變。這也是中方的立場。我們的『護欄』就是司法部！」

【18:49】美國白宮發布特朗普為習近平接機的精華影片，片中可見特朗普與習近平親切交流。

【08:29】據政治新聞媒體rollcall.com披露，特朗普將於當地時間24日早上10時於白宮中央大廳為習近平夫婦舉行歡迎儀式，其後特朗普和習近平分別發表講話。

【08:29】特朗普表示，明天的國宴將會有整個科技及銀行業等人出席，指希望白宮宴會廳有更大容量。

習近平訪美：2015年與2026年兩次對美國事訪問之間，中美國力變化。（香港01製圖）

【08:28】特朗普返回白宮時被問到會否與習近平討論伊朗問題，他稱會有很多議題要商討，而伊朗問題是其中之一。

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【06:00】習近平落機，獲特朗普親自迎接，兩人在飛機附近握手。

【05:40】習近平專機抵達安德魯斯空軍基地機場。

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（央視截圖）

【05:37】央視報道，習近平抵達美國。

【05:02】特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接習近平到訪。

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路透社：習近平不帶商界代表團訪美

2026年9月23日，美國總統特朗普抵達安德魯斯空軍基地機場，迎接中國國家主席習近平到訪。（Reuters）

【03:37】媒體早前曾傳出習近平可能帶商業高層團訪美的消息，後來變成「不確定」，路透社9月23日引述消息人士指，習近平將不會帶商界領袖代表團訪美。

習近平3天國事訪美行程有什麼內容？

在習近平與彭麗媛到訪白宮前夕，美國方面公布細節安排：

9月23日，特朗普會在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。

2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

美國時間9月24日上午，特朗普與梅拉尼婭將舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式將在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

閱讀更多：習特會前夕 美軍儀仗隊連日密鑼緊鼓在白宮為歡迎儀式綵排｜有片

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24日晚上，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮北門廊，隨後將在白宮東廳舉行國宴。

25日上午，特朗普與梅拉尼婭將迎接習近平與彭麗媛抵達白宮南門廊，隨後將在白宮紅廳舉行茶敘。之後，四人將前往位於華盛頓的美國國家檔案館，參觀一系列在歷史上對美中關係具有重大意義的重要檔案和文獻。

2026年8月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）出席在華盛頓特區舉行的Freedom 250 Grand Prix 賽事。（Reuters）

此次歷史性的國事訪問最後，特朗普與梅拉尼婭將在美國國家檔案館向習近平與彭麗媛道別。

兩人將談什麼議題？

據英媒分析，兩國領導人將尋求穩定關係，六大主要議題包括中美關係、台灣問題、伊朗局勢、人工智能（AI）、芬太尼、採購波音飛機與農產品。

誰隨習近平出訪？

央視新聞指，陪同出訪的有習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等人。