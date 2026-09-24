習近平訪美｜美軍跪地狂擦紅地氈迎賓畫面瘋傳　網民批丟架｜有片

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自到安德魯斯空軍基地機場迎接習近平夫婦。一段有關接機的影片在網上瘋傳，片頭可見習近平專機的門已打開，可以看見外長王毅，鏡頭一轉，多名身穿制服的美軍跪在地上，不斷對紅地氈進行最後的調整。有網民批評此舉丟臉。



多名美軍被拍到不停撫平歡迎習近平的紅地氈：

這段長12秒的影片在美國社交平台上瘋傳，影片可見，在習近平走下專機前，幾名軍人正匆忙地撫平並清潔30米長的紅地氈。

影片開始可見，包括外長王毅和外交部禮賓司司長洪磊在內的中國官員在機艙門旁觀看這一幕。

有網民在影片下方留言指這一幕丟臉，不明白為何要美軍人員遭受這種待遇。

外界普遍認為特朗普給予習近平特別高的歡迎禮遇。美國總統親身前往安德魯斯空軍基地迎接外國領導人的情況實屬罕見。

1962年4月，美國時任總統甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）也曾在安德魯斯空軍基地親自迎接英國首相麥美倫（Harold Macmillan）。但據美方紀錄，麥美倫此訪屬「非正式訪問」，接機的意義更多是展現美英特殊關係與兩人深厚私交。