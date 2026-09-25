習近平訪美特朗普舉行歡迎儀式　F-22等戰機飛白宮上空致敬｜圖輯

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛9月24日到訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偕第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為他們舉行歡迎儀式。



23日，特朗普在安德魯斯聯合基地迎接習近平與彭麗媛。特朗普與梅拉尼婭24日在白宮迎接習近平與彭麗媛對美國進行正式國事訪問。此次訪問距離習近平與彭麗媛上次訪問白宮已超過十年，標誌着兩國關係中的一個重要里程碑。

24日上午，特朗普與梅拉尼婭舉行國事歡迎儀式，迎接習近平與彭麗媛。儀式在白宮的南草坪、國事樓層和玫瑰園舉行，共有479名軍人參加，他們代表美國武裝部隊的所有軍種。

歡迎儀式開始，白宮南側車道由美國武裝部隊最高禮遇儀仗隊列隊迎接，一直延伸至南門廊由美國國旗和中國國旗組成的國旗展示區。

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美國陸軍禮號隊在南門廊吹奏禮樂時，特朗普與梅拉尼婭迎接習近平與彭麗媛進入白宮。

在國事樓層，有「總統專屬」之稱的美國海軍陸戰隊樂隊演奏中國國歌和美國國歌，隨後特朗普與習近平發表講話。

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習近平稱，中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性、有邊界，「應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角斗」。

儀式還包括美國海軍陸戰隊無聲操槍排和美國聯合軍種司令部在白宮南草坪舉行的總統致敬禮。

隨後，玫瑰園舉行軍事儀仗隊檢閱，美國陸軍禮號隊沿着西側柱廊和橢圓形柱廊的屋檐列隊。

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美國陸軍老近衛軍橫笛鼓號隊、美國海軍陸戰隊無聲操槍排以及有「司令專屬」之稱的美國海軍陸戰隊鼓號隊進行軍事表演。

儀式的結尾是由一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機參加的軍事飛行表演。

歡迎儀式結束後，梅拉尼婭與彭麗媛參觀史密森學會國立亞洲藝術博物館。