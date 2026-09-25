白宮公布國宴菜單　包含黃南瓜濃湯、芝麻脆皮海鱸魚等

中國國家主席習近平9月23日抵達美國，展開為期三日的國事訪問。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）24日晚在白宮東廳設國宴，歡迎習近平及夫人彭麗媛。國宴由梅拉尼婭主持籌備，除官方代表團外，商界領袖及政府官員亦出席。



白宮公布，菜單以美國食材為主，融入中國元素。晚宴以世酿伯格酒莊「黑中白」氣泡酒祝酒開場，致敬1972年尼克遜與周恩來在北京的「和平祝酒」。

中國國家主席習近平與夫人彭麗媛2026年9月24日訪白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偕第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為他們舉行歡迎儀式。（Reuters）

三道菜包括黃南瓜濃湯配野菇燴菜及香脆意式煙肉、芝麻脆皮海鱸魚配燉嫩白菜及烤園圃茄子，以及香草奶油慕斯配白宮蜂蜜雪糕和核桃杏仁奶油餅。

第一道菜

黃南瓜濃湯（Yellow Squash Velouté）

野菇燴菜配香脆意式煙肉（Wild Mushroom FricasséeCrispy Pancetta）

配香蔥油（Scallion Oil）



第二道菜

芝麻脆皮海鱸魚（Sesame Crusted Sea Bass）

燉嫩白菜配烤園圃茄子（Braised Baby Bok ChoyRoasted Garden Eggplant）

配青醬（Sauce Verte）



甜品

香草奶油慕斯配白宮蜂蜜雪糕（Vanilla Crémeux & White House Honey Ice Cream）

核桃杏仁奶油餅配酸櫻桃果醬（Walnut FrangipaneSour Cherry Confit）



表演嘉賓包括男高音馬基奧（Christopher Macchio），以及美國海軍陸戰隊軍樂隊、鼓號隊、陸軍合唱團及陸軍弦樂團。裝飾以紅色為主，餐桌鋪紅色桌布，點綴大麗花與毛茛花，並使用白宮收藏鍍金銀器及列根國宴餐具。