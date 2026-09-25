曾防特朗普動武吞併加拿大　卡尼：防範極端風險是責任

加拿大總理卡尼接受美國媒體採訪時說，他曾考慮過美國總統特朗普可能對加拿大動武，從而實現將加國併入美國版圖的目標。



卡尼在《紐約時報》星期三（9月23日）晚間發布的採訪中，發表這一言論，並稱這種情景不容忽視。

卡尼並未詳述這種軍事威脅的具體細節，而是借用金融市場的術語描述相關風險。「我認為，身處這些職位，就有責任審視極端的『尾部風險』（tail risk）。」

尾部風險是指在投資組合中發生概率極低，但一旦發生就會造成災難性損失的極端事件風險。

卡尼在擔任加拿大總理前曾任加拿大和英國央行行長，他表明：「這種設想只是風險管理。雖然這是最不可能發生的基本情景，但不為之做準備是不負責任的。」

2026年9月14日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在多倫多舉行的加拿大投資峰會上發表講話。（Reuters）

加拿大是美國最親密的貿易和軍事夥伴之一，但兩國關係因特朗普發起的貿易戰和將加拿大變成美國一州的主張而受到嚴重衝擊。

兩國旨在緩解貿易爭端的談判於8月21日破裂。卡尼已多次向特朗普表明，加拿大絕對不會成為美國的一部份。

民調顯示，許多加拿大人已不再視美國為友好鄰邦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

