習近平訪美國宴致辭：MAGA與中華民族偉大復興完全可以相互成就

中國國家主席習近平9月23日（周三）時隔11年再國事訪問美國。特朗普周四（24日）晚在白宮為習近平舉行國宴，期間致辭稱儘管美中制度不同，但兩國人民之間的紐帶歷久彌堅，兩國關係「從未像現在這樣融洽」。習近平則強調，中美兩國完全可以相互成就。稱雙方應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。



習近平在特朗普舉行的歡迎宴會上的祝酒辭全文

尊敬的特朗普總統和梅拉尼婭女士，

女士們，先生們，朋友們：

感謝特朗普總統和梅拉尼婭女士給予我和我夫人的熱情接待和周到安排。總統先生和夫人為這次訪問做了很多特殊安排，處處都體現出細致和用心，讓我們感到賓至如歸。在此，我謹向所有關心、支持中美關系發展的美國各界人士致以誠摯問候！此時此刻，中國人民正在歡度中秋節。在中國傳統裏，中秋節是團圓的佳節。在此，祝大家中秋快樂、闔家幸福！

今年5月，特朗普總統應我的邀請成功訪華，我們同意構建中美建設性戰略穩定關系。當時，特朗普總統熱情邀請我訪美，現在我如約而至。短短不到半年，中美兩國元首實現互訪，創造了兩國交往的歷史。今天我同特朗普總統進行了坦誠深入交流，達成很多新的共識，豐富了中美建設性戰略穩定關系的內涵，為中美關系提供了新的戰略指引。

2026年5月14日，美國總統特朗普訪華，國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Getty）

不久前，美國隆重慶祝獨立250周年。我代表中國政府和中國人民表達了祝賀。這200多年的歷史，見証了中美兩國人民的友好交往。

200多年前，美國獨立伊始，便將目光投向中國，中美雙方互通有無、優勢互補，開啟了貿易往來，華盛頓總統就購買、收藏了大量中國瓷器。

80多年前，中美兩國人民並肩作戰，抗擊日本軍國主義侵略者，開辟了著名的駝峰航線。抗日戰爭期間，中國軍民營救了數百名美國飛行員，付出數十萬生命的代價。這份血與火鍛造的友誼必將世代相傳。

50多年前，中美兩國的乒乓外交叩開了塵封已久的交往大門。毛澤東主席和尼克鬆總統等老一輩政治家，以「小球轉動大球」的政治智慧，開啟了中美關系正常化的偉大進程。當年尼克鬆總統贈送的特殊國禮——紅杉樹，就種植在我曾工作過的浙江省。

20多年前，一位名叫賽考斯的美國人資助中國治沙人殷玉珍種樹。不久前，這位老人回到中國，親眼看到當年的沙漠已經變成一片鬱郁蔥蔥的森林。這個故事感動了許多中國民眾，也是中美兩國人民友好交往的範例。

中美人文交流有利於促進兩國人民心靈溝通，為中美友好合作厚植了民意基礎。

圖為2026年9月24日，特朗普與第一夫人梅拉尼婭在白宮為習近平夫婦舉行國宴。（Reuters）

女士們、先生們、朋友們！

溫故而知新。今天，中美關系又站在新的歷史起點上。特朗普總統提出讓美國再次偉大，帶領美國人民取得了重要發展成就。中國正致力於實現中華民族偉大復興，中國式現代化建設不斷開創了新局面。這兩個目標都很宏偉，完全可以相互成就。我們應當展現大國擔當，順應人民期盼和時代大勢，探索一條大國正確相處的新路。

歷史長河奔流不息，中美兩國人民友好事業前景廣闊。讓我們攜手並進，共同澆灌中美友誼的美麗花朵，共同書寫中美友好的嶄新篇章。

我提議：

為特朗普總統和梅拉尼婭女士健康，

為中美兩國繁榮進步，

為兩國人民友誼，

乾杯！