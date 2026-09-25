丹麥情報部門：俄羅斯或在幾個月內對北約成員國發動有限軍事攻擊

丹麥國防情報局在9月24日（周四）發布的一份報告中警告稱，存在一種「雖低但正在上升」的風險，即俄羅斯可能對支持烏克蘭的北約基礎設施發動遠程打擊，或者派遣少量部隊對鄰國進行有限的入侵。



《衛報》（The Guardian）報道，在丹麥情報報告發布前不久，波蘭中部的一個「星鏈」（Starlink）衛星地面站發生了火災，當地相關部門將事件定性為「蓄意破壞」。

波蘭副總理加夫科夫斯基（Krzysztof Gawkowski）表示，這場發生在馬佐夫舍省的夜間火災是「蓄意策劃以癱瘓該站點」的，導致包括烏軍在內的多個機構的網絡服務中斷。他指，目前尚未確定是誰製造該起火災，但「許多跡象表明，這與俄羅斯新的攻擊方針相吻合」。

波蘭副總理（Krzysztof Gawkowski）。（Reuters）

近幾週來，歐洲多國情報部門負責人發出警告稱，俄羅斯可能正準備採取更具挑釁性的行動，以試探北約國家支持烏克蘭的決心，儘管官員們對於此類行動可能發生的緊迫程度看法不一。

丹麥方面警告稱，預計俄羅斯將在未來幾個月內加劇針對歐洲國家的混合戰攻擊，並給受襲方帶來「更嚴重的後果」。這些攻擊可能包括「癱瘓社會功能的破壞性網絡攻擊，以及具有高傷亡風險的破壞活動」。