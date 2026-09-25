聯大場外反以色列示威　多人被捕包括Susan Sarandon等荷里活明星

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月24日在聯合國大會發表講話，場外出現反以色列、挺巴勒斯坦的示威，多人遭警方逮捕，其中包括過往多次聲援巴勒斯坦的奧斯卡影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）、Elliot Page、Hannah Einbinder等一眾參與示威的荷里活明星。



路透社24日報道，內塔尼亞胡在聯合國大會發言之際，場外有約200人聚集示威，他們不少人身穿印有「資助人民而非炸彈」、「反對戰爭」和「解放巴勒斯坦」等標語的白色T卹，並高喊反內塔尼亞胡的口號。

報道指，由於示威者堵塞交通，警方在發出警告後，將拒返回行人路的示威者逐一逮捕，被捕人士中包括多名左翼市議員，以及多名荷里活影星。從網上照片可見，蘇珊莎拉被捕時身穿印有「資助人民而非炸彈」的白色T裇以及一件黑色外套。

報道指，有被捕的示威者被押送上警車時，不斷高喊「內塔尼亞胡下地獄」等反以色列的口號。

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡在聯合國大會上發表演說前，奧斯卡影后蘇珊莎拉頓（Susan Sarandon）在場外的反以示威中被警方拘捕。（Reuters）

內塔尼亞胡此前被控在加沙犯下反人類罪行，國際刑事法院已就此發出逮捕令。他在聯合國大會發表演講時，為其對伊朗強硬行動辯護，稱伊朗領導層距倒台「不遠」，又說誓言要阻止伊朗的「殺人獨裁政權」發展核武。