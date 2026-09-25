內塔尼亞胡聯合國大會演說　現場最少數十代表離場抗議｜有片

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月24日在聯合國大會發言期間，數十名來自世界各地的代表集體離場，部份人發出嘲笑和噓聲抗議。內塔尼亞胡的團隊起立鼓掌，會議主持則高呼要求維持秩序。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2026年9月24日在聯合國大會發言期間，少說有數十名來自世界各地的代表集體離場。（Reuters）

內塔尼亞胡對離場者說：「如果還有其他道德懦夫尚未離開這個大廳，請現在離開。」

批評紐約市長「反猶」

他猛烈抨擊紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）「反猶」，稱「自從你當選這個城市的市長以來，許多猶太人不再感到安全」。馬姆達尼此前威脅執行國際刑事法院（ICC）對內塔尼亞胡的逮捕令，其後承認自己無權這樣做。

內塔尼亞胡又批評多國，如英國和法國，回應兩國反對以色列在約旦河西岸被佔領土上的猶太定居點點。他說：「他們指責以色列，小小的以色列，搞殖民主義——誰在指責我們？其中包括英國人和法國人。天啊，這個詞是他們發明的。」

斥土耳其撐哈馬斯 稱伊朗為「殺人獨裁政權」

內塔尼亞胡談及針對西岸巴勒斯坦社區的以色列青年時稱：「媒體報道的是少數約150名少年犯，他們扔石頭、砍伐橄欖樹。我無法忍受這種行為，我不會容忍私刑。」

他指責土耳其支持伊朗支持的伊斯蘭組織哈馬斯，稱土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）為「暴君」。

內塔尼亞胡稱伊朗領導層倒台「不遠」，又說：「我發誓要阻止伊朗的殺人獨裁政權發展原子彈、以摧毀以色列為目標的核武器、可能威脅全世界的核武器。」

伊朗駐聯合國使節在空置座位上展示被殺聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的肖像。

數百人場外抗議以色列

在內塔尼亞胡演說期間，數百示威者在聯合國大樓附近抗議，其中有數十人堵路及高喊「停止武裝以色列，讓加沙生存」、「停止武裝以色列，讓伊朗生存」等口號，部份人遭拘留。

內塔尼亞胡還在演講中展示一個傳呼機裝置，類似以色列情報部門據報改裝爆炸物後運送給伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨成員的裝置，其後被引爆，導致數十名真主黨成員及平民旁觀者傷殘。