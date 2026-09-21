特朗普政府擬加速瓦解國際刑事法院　或最快本周公布升級制裁

知情官員透露，美國特朗普（Donald Trump）政府正準備對總部位於荷蘭海牙的國際刑事法院實施全面制裁。



此前，國際刑事法院（ICC）向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令，而美方此次制裁舉，標誌着華盛頓打壓並瓦解ICC的行動急劇升級。

根據《華爾街日報》查閱的檔以及美國官員的說法，這些制裁將在六到七個月的寬限期後，禁止與ICC進行大多數交易。這可能導致ICC陷入癱瘓，因為它將被禁止進行美元交易，從而切斷它與全球大部分金融體系的聯繫。

目前尚不清楚最終決定和公告何時發佈，不過一些美國官員說，這一舉措可能會在本周聯合國大會會議期間或隨後幾天內正式敲定。

ICC負責起訴滅絕種族罪、戰爭罪、危害人類罪、侵略罪這四類最嚴重的國際犯罪。

圖為2021年3月31日，荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）。（Reuters）

特朗普政府毫不掩飾對ICC的蔑視，並一直致力於削弱這所國際法院的地位。美國官員希望ICC撤銷針對以色列領導層的逮捕令，以及此前針對駐阿富汗美軍的調查。

美國國務院發言人未對任何制裁決定進行前瞻性表態，但提到國務卿魯比奧（Marco Rubio）的觀點，即ICC對美國主權構成了威脅。

美國財政部拒絕對報導置評。ICC未回應置評請求。

作為打壓ICC的一部分，美國此前已對多名ICC官員實施制裁。被制裁人員包括：ICC前首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）——他因面臨性侵指控已於7月被ICC解職；ICC院長赤根智子及其他幾名法官；ICC的兩名副檢察官以及負責針對內塔尼亞胡及其他以色列官員案件的主控檢察官。卡里姆·汗否認了所有關於性不當行為的指控。

知情官說，特朗普政府目前正在醞釀的新制裁預計將具有大得多的懲罰力度。這些措施將適用於與ICC進行的一系列交易，而不僅限於針對個人官員。相關檔顯示，與通信服務相關的交易將不受這些制裁措施的影響。

歐洲國家和日本等ICC的主要支持國已承諾，將保護ICC免受特朗普政府的猛烈打壓，但目前尚不清楚他們計畫如何落實這一承諾。歐盟可能會要求成員國的銀行繼續與ICC保持業務往來。

本文獲《聯合早報》授權轉載

