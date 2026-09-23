內塔尼亞胡反駁紐約市長「戰犯」指控　埃爾多安批以色列種族滅絕

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）日前指控以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是戰爭罪犯，內塔尼亞胡9月22日回應指曼達尼「可恥」，並強調自己將前往聯合國，講述有關以色列英勇士兵的真相。此外，正在紐約出席聯合國大會的土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）同日狠批以色列：「我們面對的是一種永不滿足的種族滅絕心態。任何有人性、憐憫之心或良知的人都不能對此視而不見。」



據《耶路撒冷郵報》報道，曼達尼21日接受美媒專訪，再次呼籲執行國際刑事法院（ICC）對內塔尼亞胡發出的逮捕令。

2026年9月21日，圖為隸屬美國民主黨的紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）。（Reuters）

曼達尼表示，他認為內塔尼亞胡是「戰爭罪犯，也是對巴勒斯坦人民進行駭人聽聞的種族滅絕的始作俑者」。

對此，內塔尼亞胡反指曼達尼可恥，並稱自己會前往聯合國，講述以色列英勇士兵和有關曼達尼的真相。

內塔尼亞胡計劃於當地時間24日（周四）在聯合國發表演說。

據半島電視台報道，土耳其總統埃爾多安22日（周二）出席聯合國大會發表演說，嚴厲譴責以色列在加沙和被約旦河西岸地區的行動。

埃爾多安發言期間，以色列代表團選擇抗議立場，而巴勒斯坦代表則報以掌聲。

埃爾多安表示：「在特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持下，我們促成了停火。但即便如此，加沙仍有超過1300名平民被殺害。」

雖然哈馬斯與其他巴勒斯坦組織已經接受了2025年10月達成的停火框架協議的第二階段，但埃爾多安指：「以色列並未停止在加沙的行動，而西岸正經歷著前所未有的艱難時期，因為以色列非法定居者佔領了該地區。」

埃爾多安將加沙描述為「我們這個時代最不人道、最可恥的集中營」。

2026年9月23日，圖為以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan，右）。（Reuters）

他強調：「我們面對的是一種永不滿足的種族滅絕心態。任何有人性、憐憫之心或良知的人都不能對此視而不見。」