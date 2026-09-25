歐盟防務戰備報告：重組軍備速度成效不足 無法實現2030防俄目標
撰文：聯合早報
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路透社獲取一份為歐盟領導人準備的報告摘要顯示，歐盟目前重整軍備的速度和成效均不足，無法實現在2030年前具備防禦俄羅斯的目標。
報道稱，歐洲防務局（EDA）在首份年度《防務戰備報告》中指出，歐盟成員國當前的規劃「似乎無法達成」既定目標，無法填補防空反導、地面作戰、海軍力量、彈藥儲備及無人機等領域的能力缺口。
這個歐盟機構在報告中寫道：「面對複雜惡化的安全環境和俄羅斯的侵略威脅，我們必須以更大的力度和更快的速度行動，才能在2030年前做好防衛準備。」
歐盟27國領導人於去年要求撰寫這份報告，以評估歐洲加強自身防務方面的進展。此舉折射出俄羅斯入侵烏克蘭帶來的安全威脅，以及美國總統特朗普要求歐洲承擔更多安全責任的壓力。
特朗普今年一度威脅退出北約。今年7月在土耳其安卡拉舉行的北約峰會上，他再次承諾遵守北約的集體防禦條款。
俄羅斯否認有意圖攻擊任何歐盟成員國，並反指歐洲領導人散佈恐慌。歐盟領導人則指出，俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭前也曾發表類似說法。
預計歐盟各國防長將在周一（9月28日）於布魯塞爾討論歐洲防務局的報告，隨後報告將呈交歐盟領導人。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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