歐盟防務戰備報告：重組軍備速度成效不足　無法實現2030防俄目標

路透社獲取一份為歐盟領導人準備的報告摘要顯示，歐盟目前重整軍備的速度和成效均不足，無法實現在2030年前具備防禦俄羅斯的目標。



報道稱，歐洲防務局（EDA）在首份年度《防務戰備報告》中指出，歐盟成員國當前的規劃「似乎無法達成」既定目標，無法填補防空反導、地面作戰、海軍力量、彈藥儲備及無人機等領域的能力缺口。

這個歐盟機構在報告中寫道：「面對複雜惡化的安全環境和俄羅斯的侵略威脅，我們必須以更大的力度和更快的速度行動，才能在2030年前做好防衛準備。」

2026年9月20日，在俄羅斯莫斯科州科捷利尼基，一棟多層住宅大樓遭到攻擊，嚴重受損。當局稱襲擊來自烏克蘭無人機。（Reuters）

歐盟27國領導人於去年要求撰寫這份報告，以評估歐洲加強自身防務方面的進展。此舉折射出俄羅斯入侵烏克蘭帶來的安全威脅，以及美國總統特朗普要求歐洲承擔更多安全責任的壓力。

特朗普今年一度威脅退出北約。今年7月在土耳其安卡拉舉行的北約峰會上，他再次承諾遵守北約的集體防禦條款。

俄羅斯否認有意圖攻擊任何歐盟成員國，並反指歐洲領導人散佈恐慌。歐盟領導人則指出，俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭前也曾發表類似說法。

預計歐盟各國防長將在周一（9月28日）於布魯塞爾討論歐洲防務局的報告，隨後報告將呈交歐盟領導人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

