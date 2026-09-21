法加宣布加強雙邊關係　馬克龍：支持加方成為歐盟「聯席成員」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）9月20日在法屬聖皮埃爾和密克隆群島會晤，兩國宣布加強雙邊關係，應對地緣緊張、氣候變化與民主價值受侵蝕。馬克龍稱，支持歐盟及加拿大建立更緊密關係，並表態歡迎加方成為歐盟「聯席成員」的提議。



綜合外媒報道，馬克龍周日稱，國際社會當前充滿危機，法加兩國的友誼是穩定力量，共同重申兩國的主權、自決權利，以及構建和平與繁榮未來的意願，將在漁業、安全和能源等領域加強合作，雙方已指示航天機構和國防部門，聯合開發太空發射系統和地面接收設施。

卡尼則指，加拿大和歐洲將建立面向未來的盟友關係，以增強集體韌性，又建議法國、加拿大、美國和中國在人工智能領域加強安全合作。

2026年9月20日，法國總統馬克龍和加拿大總理卡尼在法國海外屬地聖皮耶和密克隆群島會面。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在社交媒體發圖，將加拿大、格陵蘭及聖皮埃爾和密克隆等北美地區覆上美國國旗，標註美利堅合眾國。特朗普還威脅對歐盟徵嚴重關稅並叫停貿易，及嘲諷加國獲歐盟準成員資格「可笑」。