法加宣布加強雙邊關係 馬克龍：支持加方成為歐盟「聯席成員」
撰文：韓學敏
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）9月20日在法屬聖皮埃爾和密克隆群島會晤，兩國宣布加強雙邊關係，應對地緣緊張、氣候變化與民主價值受侵蝕。馬克龍稱，支持歐盟及加拿大建立更緊密關係，並表態歡迎加方成為歐盟「聯席成員」的提議。
綜合外媒報道，馬克龍周日稱，國際社會當前充滿危機，法加兩國的友誼是穩定力量，共同重申兩國的主權、自決權利，以及構建和平與繁榮未來的意願，將在漁業、安全和能源等領域加強合作，雙方已指示航天機構和國防部門，聯合開發太空發射系統和地面接收設施。
卡尼則指，加拿大和歐洲將建立面向未來的盟友關係，以增強集體韌性，又建議法國、加拿大、美國和中國在人工智能領域加強安全合作。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前在社交媒體發圖，將加拿大、格陵蘭及聖皮埃爾和密克隆等北美地區覆上美國國旗，標註美利堅合眾國。特朗普還威脅對歐盟徵嚴重關稅並叫停貿易，及嘲諷加國獲歐盟準成員資格「可笑」。
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