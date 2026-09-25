聯合國大會｜以色列外交官送伊朗代表Starlink　全程遭無視｜有片

以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）在本週舉行的聯合國大會期間，試圖將一個星鏈（Starlink）終端交給在會場的伊朗代表，惟全程遭對方無視。



達農25日在社交平台X上發布影片，可見他在紐約聯合國大會會場內，手持一個白色裝置，走向伊朗代表，表示：「我覺得應該把這個Starlink給你」。他稱，「這應該對你們很有幫助，在你們對伊朗人民做的事情之後，讓他們獲得自由。」

伊朗代表期間將頭轉向另一邊。

達農則續稱：「你想拿走並把它帶回德黑蘭嗎？」伊朗代表依然一言不發，無視站在眼前的達農。

伊朗政府於2026年1月因國內大規模抗議而實施長達數月的全國性網絡封鎖，直至5月下旬才正式解除。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在前一天的聯合國大會演講中也使用了Starlink設備。

達農在社交平台X上配文：「伊朗代表不想要Starlink :(」，最後附有表示不高興的表情符號，充滿諷刺意味。