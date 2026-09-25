習近平訪美｜特朗普曬中文「工合」　源自美中二戰並肩作戰史

中國國家主席習近平9月24日繼續其在美國的國事訪問，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮為其舉行歡迎儀式。特朗普在致辭時提到美式英語的Gung-ho其實源自中文的「工合」。特朗普表示，是美國海軍陸戰隊與中國人民的相遇，促使他們後來採用一個至今仍在使用的詞彙「幹勁十足」（gung-ho）。海軍陸戰隊員用它來表達極大的熱情，但在中文，它的字面意思是「一起工作」。



特朗普在白宮發言時提到受中文啟發的英語詞彙gung-ho：

「工合」是「工業合作社」的縮寫，字面意思是「工業合作社」。這些基層勞動單位於1938年在中國成立，旨在生產小型工業物資，以支援抗日戰爭。

這個詞是由美國海軍陸戰隊軍官卡爾森（Evans Carlson）引入美式英語。卡爾森曾在1937至1938年間擔任中國抗日軍的軍事觀察員。他被八路軍工人們的合作精神所打動，誤將這個組織縮寫解讀為合作社的座右銘，意為「齊心協力，和諧共處」。

其後，卡爾森擔任第二海軍陸戰隊突襲營營長時，用這個詞來鼓舞士氣。士兵們高昂的士氣促使其他海軍陸戰隊員也用這個詞來形容高度熱情。

在突襲部隊於突襲馬金島（Makin Island）和瓜達爾卡納爾島戰役（Battle of Guadalcanal）等行動中表現出色後，荷里活在1943年將他們的事蹟改編成電影《喋血梅金島》（Gung-Ho！，又譯《登陸浴血戰》）。這部電影讓這個詞彙進入美國俚語，用來形容熱情、積極或渴望行動的人。