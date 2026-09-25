習特會│特朗普外孫女暴風式長大　9年前曾為習爺爺獻唱中文歌

特朗普（Donald Trump，又譯川普）長女伊萬卡（Ivanka Trump）帶著15歲女兒阿拉貝拉（Arabella Kushner）出席習特會，母女倆不僅被安排在第一排，位置甚至比多名特朗普政府內閣官員更靠近兩國領袖。



阿拉貝拉與習近平其實早有淵源，9年前年僅5歲的她，就曾在習近平訪美期間以中文演唱歌曲，這次長大後再度現身習特會，引發外界關注▼▼▼

特朗普15歲外孫女坐第一排 身旁就是副總統萬斯夫婦

綜合外媒報導，習近平24日抵達白宮展開國事訪問，特朗普與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）親自迎接。當兩國領袖發表談話時，44歲的伊萬卡與15歲的阿拉貝拉也現身，而且坐在相當醒目的第一排。根據現場照片顯示，副總統萬斯（JD Vance）、第二夫人烏莎（Usha Vance）、伊萬卡與阿拉貝拉都站在靠近特朗普、習近平的位置；白宮公布的晚宴名單也證實，伊萬卡與阿拉貝拉均獲邀出席當晚國宴。

引發討論的是座位安排。《獨立報》指出，伊萬卡母女被安排在第一排，而國務卿魯比奧（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等政府高官，座位反而距離講台更遠。

伊萬卡曾在特朗普第一任期擔任白宮高級顧問，但特朗普重返白宮後，她已淡出政府與政治活動，因此這次陪同女兒高調現身國事訪問場合格外受到注意。

其實，這並非是阿拉貝拉與習近平的第一次見面。2017年4月，特朗普第一任期內在佛州海湖莊園接待習近平與夫人彭麗媛，當時只有5歲的阿拉貝拉就在兩人面前以中文演唱中國民歌，弟弟約瑟夫（Joseph Kushner）也一同現身。當時的畫面曾受到中美媒體高度關注。

5歲的阿拉貝拉曾在習近平面前以中文演唱中國民歌。（ITV News截圖）

同年11月特朗普訪問中國時，他還向習近平展示阿拉貝拉用中文錄製的影片。特朗普後來曾公開回憶，習近平聽過阿拉貝拉說中文後，形容她的中文就像「5歲的北京小女孩」一樣。阿拉貝拉自幼學習中文，過去也曾在農曆新年等場合公開中文演唱及朗誦影片。因此，時隔約9年後，她以15歲少女身分再度出現在習近平訪美場合，也讓這段舊淵源再次受到討論。

更多阿拉貝拉小時候的照片▼▼▼

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不只阿拉貝拉，伊萬卡當天的服裝同樣呼應這場美中國事訪問。她選穿中國知名設計師郭培（Guo Pei）設計的藍色禮服搭配同色披肩，出席白宮為習近平舉行的活動。

晚間白宮國宴則眾星雲集。官方名單顯示，除美中兩國官員及特朗普家族成員外，Nvidia英偉達執行長黃仁勳、Tesla特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等科技業重量級人物都名列賓客名單。國宴的菜色融合美國食材與中國元素，會場則大量使用具有中國文化象徵意義的紅色布置，為習近平與彭麗媛的國事訪問畫下當日晚間的外交重頭戲。

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