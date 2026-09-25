習近平訪美獲特朗普禮遇　英媒：貿易台灣AI等議題未見明顯突破

中國國家主席習近平9月24日繼續其在美國的國事訪問，先後出席了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮為他舉行的歡迎儀式和國宴。據英媒分析，雖然習近平這次訪美獲得特朗普的高規格接待，惟兩人暫時在貿易、台灣、伊朗戰爭和人工智能等多個關鍵議題上尚未取得明顯的突破。



外交還是「娛樂外交」（diplotainment）？

據《衛報》報道，參議院的民主黨人批評特朗普與習近平的峰會，稱其過於注重形式而忽視重大議題的實質內容。兩人短暫的閉門會議並未在AI、貿易、台灣等棘手議題上取得任何明顯突破。

習近平訪白宮：2026年9月24日，特朗普帶習近平一同登上美國總統「海軍陸戰隊一號」（Marine One）直升機參觀（Reuters）

雖然中美同意將貿易休戰期延長2個月至2027年的1月10日，惟專家表示，除此之外，幾乎沒有其他明顯的實質成果。

習近平在發言中再次提及「修昔底德陷阱」，這一學術理論認為，新興大國與老牌大國之間的競爭往往會導致戰爭。習近平表示，這種風險「是可以跨越的」，並呼籲雙方合作。

會晤結束後，特朗普陪同習近平參觀了他在白宮南草坪新建的直升機停機坪。 特朗普向記者表示習近平喜歡花崗岩，並補充說兩人會晤「很棒」，但沒有詳細說明。

2026年9月24日，習近平同特朗普在白宮橢圓形辦公室交流（Reuters）

曾在美國前總統奧巴馬（Barack Obama）政府任職的外交官Danny Russel表示憂慮，兩位領導人將更多時間花在社交和禮儀活動上，而實際會晤時間僅約90分鐘。

Russel指出：「盛大的儀式並不能帶來實質進展。熊貓固然可愛，但美國真正需要的是稀土。我們看到的與其說是外交，不如說是外交娛樂（diplotainment），這對解決美中關係中的嚴重問題並無裨益。」

路透社的分析則認為，貿易休戰協議延期意味中美並未達成一項持久協議，而是將關稅、中國採購、稀土供應和科技限制等核心問題延後到下一輪談判。

9月23日，貝森特再同何立峰會面。（X@SecScottBessent）

美國財長貝森特（Scott Bessent）23日曾表示，北京履行了早前協議中購買2500萬噸大豆的義務，但在購買其他價值170億美元的農產品方面卻有所滯後。美方官員也表示，稀土交付量同樣不足，顯示雙方仍有重大差距。

中美領袖對AI發展的看法分歧

《衛報》指，特朗普24日在Truth Social發文稱，他將與習近平討論「超級智能」（Superintelligence，他為AI起的新名字），但他暗示自己對制定新的監管法規興趣不大，雖然業界對AI發展過快表示憂慮。

特朗普寫道：「超級智能（SI）將是一個重要的討論主題，但我希望它保持現狀，這也是中國的立場。」

2026年9月24日，美國華盛頓，中國國家主席習近平在白宮發表講話。（Reuters）

習近平似乎與特朗普的看法不太一樣，認為人類必須牢牢掌控好AI的發展。他24日在白宮發言時表示：「中美兩國都是人工智能大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智能，確保人工智能發展始終受控於人、造福於民。」

分析認為，在美中領導全球AI發展的背景下，兩國較難達成象徵性協議以外的深度合作。

習近平期望美方慎重處理台灣問題

習近平在與特朗普的會晤中強調，希望美方堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題。

2026年9月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮北門廊迎接中國國家主席習近平（左）出席國宴。

白宮方面並未立即就兩人的會談發表聲明，但美國官員過往一直避免明確表態反對台獨。任何措辭上的轉變都將引發外界對華盛頓支持台灣決心的質疑，並招致國會的反對。