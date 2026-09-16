HYROX澳女失禁風波　大馬選手控曼谷站雙標：賽前如廁遲起跑遭DQ

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，澳洲女選手Joanna Wietrzyk在大便失禁後仍完成比賽並最終奪冠，但其排泄物污染賽道及器械，影響其他選手，裁判上報後僅提醒繞行未叫停比賽，事件引起極大爭議。一名馬來西亞選手扎卡里亞（Zarif Zakaria）其後在網上發文聲稱，8月在曼谷參加HYROX曼谷站賽事。雖然他成功完成賽事，但因賽前去洗手間導致錯過起跑時間，最終被取消成績。



馬來西亞媒體The Rakyat Post 9月15日報道，來自馬來西亞的扎卡里亞於8月13日參加了HYROX曼谷站的男子公開組賽事。

他最終以1小時27分48秒的成績完賽，但賽後卻被告知比賽資格遭取消。

馬來西亞選手稱因賽前去廁所遲到遭取消資格：

2026年9月16日，一名馬來西亞選手扎卡里亞（Zarif Zakaria）在網上發文聲稱，8月在曼谷參加HYROX市內體能耐力賽曼谷站賽事。雖然他成功完成賽事，但因賽前去洗手間導致錯過起跑時間，最終被取消成績。（Threads@zarifzakaria_）

扎卡里亞在網上發文表示：「賽前上廁所被取消資格了。為什麼有人拉肚子都能參賽卻沒被取消資格？

他無奈地指出：「也許是時候從HYROX退休了。」

有網民質疑他的說法，問他是否做了其他什麼事才導致被取消資格。

然後，扎卡里亞回應指，他被取消資格是因為賽前去洗手間錯過了起跑時間。

扎卡里亞在另一段貼文中反問：「真心發問，不是以運動員的身份，而是以一個人的身份。如果你在比賽開始前需要上廁所，導致遲到幾分鐘…你會被取消比賽資格嗎？我問這個問題是因為我遇過這種情況。」

Hyrox是一項室內體能耐力賽事，結合8公里跑步與8個功能性鍛煉站，跑步與功能性鍛煉交替進行。

HYROX北京站發生一宗事件，一名參賽者在比賽中途出現大便失禁，糞便污染了賽道，引發網上有關衛生和安全的激烈討論。

來自澳洲的27歲選手Joanna Wietrzyk在HYROX北京站賽事中，儘管腿部沾滿便液，仍堅持了30分鐘完成比賽，最終奪得金牌。

Joanna Wietrzyk在HYROX北京站失禁下奪冠：

據稱，賽事組織者和裁判並未中止比賽，也沒有要求她離開賽道，只是對污染區域進行了消毒。

HYROX聯合創辦人菲爾斯特（Moritz Fürste）14日就事件發文「向所有直接或間接受到影響的人道歉」，並承認犯了錯誤。

菲爾斯特還表示，「預見這些潛在事件是我的職責，而我沒有做到」。他表示，「當然，我們已經開始改進賽事流程，並立即對規則手冊進行了修改。目前，新的規則和程序已經到位，以防止類似情況再次發生。」