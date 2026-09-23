26歲港男為2萬元報酬　曼谷包裝逾1.6億元冰毒被捕

泰國警方9月21日（周一）晚在曼谷民武里區（Min Buri）一處住宅內逮捕一名26歲香港男子，並查獲350公斤結晶甲基苯丙胺（即「冰毒」），這批毒品估值約為7億泰銖（約1.65億港元）。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）22日報道，打擊犯罪局局長布帕蘇萬（Pattanasak Buphasuwan）少將表示，譯音姓黃的疑犯Huang Yuguan是在位於Rom Klao 11路199/335號的住宅內被捕。

2026年9月21日，一名26歲香港男子包裝冰毒被捕，被查獲的毒品估值約為7億泰銖（約1.65億港元）。（警方圖片）

警方先前獲悉，一個香港犯罪集團利用該住宅作為中轉站，將毒品儲存在此，隨後準備將其走私至第三國。查獲的冰毒裝在三個塑膠桶內，警方還在屋內查扣塑膠袋、紙箱、電子秤、攪拌機、封口機、行李箱及塑膠容器等物品。

該名疑犯於9月14日以遊客身分從吉隆坡抵達泰國。同夥為他開啟這處住宅，據稱他的任務是對毒品進行打包，以便後續走私。疑犯供稱，受僱從事這項工作，報酬為2萬港元。